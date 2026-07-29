بوراك تشيليك يكشف نتيجة فحص المخدرات وينهي الجدل

وشارك تشيليك عبر حسابه على صورة للنتيجة الرسمية، في خطوة هدفت إلى توضيح موقفه أمام جمهوره، بعد الجدل الواسع الذي أعقب توقيفه الأسبوع الماضي، قبل الإفراج عنه عقب الإدلاء بإفادته واستكمال الإجراءات القانونية الأولية.

وأرفق الفنان الوثيقة برسالة طويلة، عبّر فيها عن امتنانه لكل من سانده خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه شعر بمسؤولية مشاركة النتيجة مع الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبه منذ بداية القضية.

وقال تشيليك إنه تسلّم نتيجة فحصه من معهد ، مشيرًا إلى أنه أراد نشرها تقديرًا لعائلته وأصدقائه وزملائه في الوسط الفني، إلى جانب متابعيه الذين آمنوا به وانتظروا ظهور النتائج من دون التسرع في إصدار الأحكام.

وأضاف أن رسائل الدعم والدعوات التي تلقاها منحته القوة خلال هذه المرحلة، معتبرًا أن وجود الأشخاص الداعمين في حياته يشكل نعمة كبيرة، وأن إعلان النتيجة أمامهم كان واجبًا بالنسبة إليه.

وحظي منشور تشيليك بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من متابعيه عن ارتياحهم بعد ظهور نتيجة الفحص السلبية، ووجهوا إليه رسائل تهنئة ودعم، متمنين أن يتجاوز تداعيات القضية ويعود إلى نشاطه الفني خلال المرحلة المقبلة.

وكان اسم بوراك تشيليك قد ورد ضمن حملة وقضائية طالت عددًا من مشاهير الوسط الفني والإعلامي في ، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات تعاطي أو حيازة مواد مخدرة. وخضع عدد من الموقوفين لفحوص مخبرية بأوامر من في إسطنبول وباكيركوي، قبل أن تظهر نتائج متفاوتة بين الأسماء المشمولة بالتحقيق.

ولا تزال الإجراءات القانونية منفصلة عن نتائج الفحوص الطبية، إلا أن إعلان تشيليك النتيجة السلبية ساهم في تهدئة الجدل المتداول حوله، خصوصًا بعد أيام من التعليقات والتكهنات التي انتشرت عبر ومنصات التواصل.