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بوراك تشيليك يكشف نتيجة فحص المخدرات وينهي الجدل
بوراك تشيليك يكشف نتيجة فحص المخدرات وينهي الجدل
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بوراك تشيليك يكشف نتيجة فحص المخدرات وينهي الجدل

فن

2026-07-29 | 06:42
بوراك تشيليك يكشف نتيجة فحص المخدرات وينهي الجدل
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Aljadeed
بوراك تشيليك يكشف نتيجة فحص المخدرات وينهي الجدل

وضع الفنان التركي بوراك تشيليك حدًا للتكهنات التي رافقت اسمه خلال الأيام الماضية، بعدما نشر نتيجة الفحص الصادرة عن معهد الطب الشرعي، مؤكدًا أنها جاءت سلبية، وذلك عقب توقيفه ضمن عملية أمنية مرتبطة بالتحقيق في قضايا مواد محظورة.

وشارك تشيليك عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنتيجة الرسمية، في خطوة هدفت إلى توضيح موقفه أمام جمهوره، بعد الجدل الواسع الذي أعقب توقيفه الأسبوع الماضي، قبل الإفراج عنه عقب الإدلاء بإفادته واستكمال الإجراءات القانونية الأولية.

وأرفق الفنان التركي الوثيقة برسالة طويلة، عبّر فيها عن امتنانه لكل من سانده خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه شعر بمسؤولية مشاركة النتيجة مع الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبه منذ بداية القضية.

وقال تشيليك إنه تسلّم نتيجة فحصه من معهد الطب الشرعي، مشيرًا إلى أنه أراد نشرها تقديرًا لعائلته وأصدقائه وزملائه في الوسط الفني، إلى جانب متابعيه الذين آمنوا به وانتظروا ظهور النتائج من دون التسرع في إصدار الأحكام.

وأضاف أن رسائل الدعم والدعوات التي تلقاها منحته القوة خلال هذه المرحلة، معتبرًا أن وجود الأشخاص الداعمين في حياته يشكل نعمة كبيرة، وأن إعلان النتيجة أمامهم كان واجبًا بالنسبة إليه.

وحظي منشور بوراك تشيليك بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من متابعيه عن ارتياحهم بعد ظهور نتيجة الفحص السلبية، ووجهوا إليه رسائل تهنئة ودعم، متمنين أن يتجاوز تداعيات القضية ويعود إلى نشاطه الفني خلال المرحلة المقبلة.

وكان اسم بوراك تشيليك قد ورد ضمن حملة أمنية وقضائية طالت عددًا من مشاهير الوسط الفني والإعلامي في تركيا، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات تعاطي أو حيازة مواد مخدرة. وخضع عدد من الموقوفين لفحوص مخبرية بأوامر من النيابة العامة في إسطنبول وباكيركوي، قبل أن تظهر نتائج متفاوتة بين الأسماء المشمولة بالتحقيق.

ولا تزال الإجراءات القانونية منفصلة عن نتائج الفحوص الطبية، إلا أن إعلان تشيليك النتيجة السلبية ساهم في تهدئة الجدل المتداول حوله، خصوصًا بعد أيام من التعليقات والتكهنات التي انتشرت عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل.

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