زغرودة منى زكي تخطف الأضواء في تخرج ابنتها لي لي

وشاركت منى زكي متابعيها عبر خاصية «الستوري» في حسابها على «إنستغرام» مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت جانبًا من حفل التخرج، في ظهور عائلي نادر لاقى اهتمامًا واسعًا من الجمهور.

وظهرت منى زكي في إحدى الصور إلى جانب حلمي وهما يقبلان ابنتهما، تعبيرًا عن فخرهما بالإنجاز الذي حققته، فيما نشرت صورة أخرى ظهرت فيها لي لي مرتدية زي التخرج، وسط أجواء احتفالية مميزة.

وعبّرت منى عن سعادتها بهذه المناسبة برسالة مؤثرة، أكدت فيها أن هذا يعد من الأيام الاستثنائية بالنسبة إليها، قائلة إنها فخورة جدًا بابنتها التي تخرجت بمرتبة الشرف.

كما وثقت لحظة صعود لي لي إلى المسرح لتسلّم شهادتها، ولم تتمالك منى زكي فرحتها، فأطلقت زغرودة احتفالًا بابنتها، قبل أن تعلق بروحها المرحة قائلة إن الزغرودة لم تكن على مستوى المناسبة. وواصلت التعبير عن فخرها بصورة أخرى لابنتها، كتبت عليها: «ابنتي الصغيرة فعلتها.. أنا فخورة بك».

ويحرص منى زكي وأحمد حلمي منذ سنوات على إبقاء حياة أبنائهما بعيدة عن الأضواء، وعدم نشر تفاصيلهم بصورة مستمرة، إلا أنهما يشاركان الجمهور أحيانًا بعض اللحظات العائلية الاستثنائية، ما جعل صور تخرج ابنتهما تحظى بتفاعل كبير ورسائل تهنئة .

فنيًا، تستعد منى زكي للعودة إلى دور من خلال فيلم «الجواهرجي»، المقرر طرحه في الخامس من أغسطس/آب، والذي يجمعها مجددًا بالفنان محمد هنيدي بعد نحو 28 عامًا من تعاونهما الشهير في فيلم «صعيدي الأمريكية».

ويشارك في بطولة العمل كل من لبلبة، وأحمد السعدني، وتارا ، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، والفنان الراحل أحمد حلاوة. وكان الفيلم قد واجه عدة تأجيلات منذ انتهاء تصويره، قبل الإعلان عن موعد الرسمي.