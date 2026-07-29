ارتباط الشامي بصانعة محتوى شهيرة؟ تصريح مفاجئ يشعل التفاعل

وظهر في المقطع بانسجام لافت أمام الكاميرا، فيما اختارت جيني أغنية «ملكة الكون» خلفية موسيقية للفيديو، ما زاد من تفاعل الجمهور وفتح باب التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما.

ولفتت جيني الأنظار بتعليق مباشر كتبت فيه: «خلاص لازم الكل يعرف... الشامي وأنا وياه بعلاقة من زمان، وهالأغنية غناها كرمالي»، قبل أن تضيف في تعليق آخر «حبيبي».

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، وتحول إلى مادة للنقاش بين المتابعين، خصوصًا أن الإعلان جاء بصورة مفاجئة ومن دون تمهيد سابق أو تصريح رسمي من الفنان الشامي.

وانقسم الجمهور بين من اعتبر أن جيني أعلنت ارتباطهما بصورة واضحة، فسارع إلى تهنئتهما وتمنى لهما التوفيق، وبين من شكك في جدية التصريح، مرجحًا أن يكون المقطع مزحة أو جزءًا من حملة ترويجية لأغنية أو عمل فني .

كما رأى متابعون أن استخدام أغنية «ملكة جمال الكون» والعبارات العاطفية المرافقة للفيديو قد يكون مقصودًا بهدف إثارة التفاعل ولفت الأنظار، في ظل غياب أي تفاصيل إضافية توضح تاريخ العلاقة أو طبيعتها.

وحتى الآن، لم يصدر عن الشامي أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي ما أعلنته جيني شليطا، كما لم تكشف عن معلومات أخرى تحسم حقيقة التصريح.

ويبقى الفيديو محط اهتمام واسع، بانتظار توضيح مباشر من الطرفين يكشف ما إذا كان ما جرى إعلانًا عاطفيًا فعليًا، أم خطوة ترويجية مرتبطة بمشروع فني مرتقب.