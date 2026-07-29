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ارتباط الشامي بصانعة محتوى شهيرة؟ تصريح مفاجئ يشعل التفاعل
ارتباط الشامي بصانعة محتوى شهيرة؟ تصريح مفاجئ يشعل التفاعل
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ارتباط الشامي بصانعة محتوى شهيرة؟ تصريح مفاجئ يشعل التفاعل

فن

2026-07-29 | 08:29
ارتباط الشامي بصانعة محتوى شهيرة؟ تصريح مفاجئ يشعل التفاعل
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Aljadeed
ارتباط الشامي بصانعة محتوى شهيرة؟ تصريح مفاجئ يشعل التفاعل

أثارت صانعة المحتوى جيني شليطا جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مقطع فيديو جمعها بالفنان الشامي، وأرفقته بتعليق أعلنت من خلاله وجود علاقة عاطفية بينهما منذ فترة.

وظهر الثنائي في المقطع بانسجام لافت أمام الكاميرا، فيما اختارت جيني أغنية «ملكة جمال الكون» خلفية موسيقية للفيديو، ما زاد من تفاعل الجمهور وفتح باب التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما.

ولفتت جيني الأنظار بتعليق مباشر كتبت فيه: «خلاص لازم الكل يعرف... الشامي حبيبي وأنا وياه بعلاقة من زمان، وهالأغنية غناها كرمالي»، قبل أن تضيف في تعليق آخر كلمة «حبيبي».

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، وتحول إلى مادة للنقاش بين المتابعين، خصوصًا أن الإعلان جاء بصورة مفاجئة ومن دون تمهيد سابق أو تصريح رسمي من الفنان الشامي.

وانقسم الجمهور بين من اعتبر أن جيني أعلنت ارتباطهما بصورة واضحة، فسارع إلى تهنئتهما وتمنى لهما التوفيق، وبين من شكك في جدية التصريح، مرجحًا أن يكون المقطع مزحة أو جزءًا من حملة ترويجية لأغنية جديدة أو عمل فني مشترك.

كما رأى متابعون أن استخدام أغنية «ملكة جمال الكون» والعبارات العاطفية المرافقة للفيديو قد يكون مقصودًا بهدف إثارة التفاعل ولفت الأنظار، في ظل غياب أي تفاصيل إضافية توضح تاريخ العلاقة أو طبيعتها.

وحتى الآن، لم يصدر عن الشامي أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي ما أعلنته جيني شليطا، كما لم تكشف الأخيرة عن معلومات أخرى تحسم حقيقة التصريح.

ويبقى الفيديو محط اهتمام واسع، بانتظار توضيح مباشر من الطرفين يكشف ما إذا كان ما جرى إعلانًا عاطفيًا فعليًا، أم خطوة ترويجية مرتبطة بمشروع فني مرتقب.

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