وفاة لاعب منتخب لبنان السابق موسى موسى

وتداولت صفحات رياضية متخصصة بأخبار كرة السلة نبأ الوفاة عبر ، وسط من الصدمة والحزن بين زملاء الراحل ومحبيه والجمهور الرياضي، من دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية تتعلق بسبب الوفاة أو ظروفها.

وسرعان ما تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى مساحة لتقديم التعازي واستذكار مسيرة موسى، حيث نشر رياضيون ومتابعون رسائل نعي مؤثرة، أشادوا فيها بما قدمه خلال سنوات عطائه داخل الملاعب، وبالحضور الذي تركه بين زملائه ومدربيه وجماهير اللعبة.

وعُرف الراحل بمشاركته في صفوف منتخب لكرة السلة، إلى جانب دفاعه عن ألوان نادي التضامن الذوق، حيث ساهم خلال مسيرته في تعزيز حضور الفريق، وكان جزءًا من مرحلة مهمة في تاريخ كرة السلة اللبنانية.

وأكد محبو اللعبة أن موسى موسى لم يكن مجرد لاعب سابق، بل اسمًا ارتبط بسنوات من العطاء والالتزام الرياضي، وترك أثرًا حاضرًا في ذاكرة كل من تابعه أو شاركه الملاعب.

ويواصل الوسط الرياضي اللبناني تقديم التعازي إلى عائلة الراحل، وسط حالة من الأسى على خسارة أحد الوجوه التي ساهمت في صناعة حضور كرة السلة اللبنانية خلال مسيرتها.