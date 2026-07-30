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مصرع الموسيقي الأيرلندي جلين هانسارد بحادث دراجة نارية في دبلن
مصرع الموسيقي الأيرلندي جلين هانسارد بحادث دراجة نارية في دبلن
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مصرع الموسيقي الأيرلندي جلين هانسارد بحادث دراجة نارية في دبلن

فن

2026-07-30 | 03:39
مصرع الموسيقي الأيرلندي جلين هانسارد بحادث دراجة نارية في دبلن
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Aljadeed
مصرع الموسيقي الأيرلندي جلين هانسارد بحادث دراجة نارية في دبلن

خيّم الحزن على الوسطين الفني والموسيقي عقب وفاة المغني والممثل الأيرلندي جلين هانسارد، الحائز جائزة الأوسكار، عن عمر ناهز 56 عاماً، إثر حادث سير بدراجته النارية قرب العاصمة دبلن، صباح الأربعاء 29 تموز 2026.


وأكدت إدارة أعمال هانسارد وفاته في حادث منفرد وقع في منطقة «ستروبيري بيدز» قرب لوكان، على أطراف دبلن. ووصلت فرق الطوارئ إلى المكان، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته، فيما فتحت الشرطة الأيرلندية تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث ودعت الشهود إلى تقديم أي معلومات متوافرة لديهم.

وبدأ هانسارد مسيرته الفنية بالغناء في شوارع دبلن، قبل أن يصبح المغني الرئيسي في فرقة «ذا فريمز»، كما شارك ممثلاً في فيلم «ذا كوميتمِنتس» عام 1991، ليواصل لاحقاً مسيرة جمعت بين الموسيقى والتمثيل والعمل الإنساني.

وحقق شهرة عالمية بعد بطولته فيلم «Once» عام 2007، وفاز مع ماركيتا إيرغلوفا بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية عن «Falling Slowly» عام 2008. وتحول الفيلم لاحقاً إلى عرض مسرحي ناجح على برودواي، حصد ثماني جوائز توني.

وأثارت وفاته موجة واسعة من رسائل النعي، إذ استذكر فنانون، بينهم بروس سبرينغستين وبونو، موهبته وكرمه ومساهماته الإنسانية، ولا سيما دعمه المبادرات الهادفة إلى مساعدة المشردين في أيرلندا. وترك هانسارد زوجته، الشاعرة الفنلندية مايري ساريسا، ونجلهما الصغير كريستي.

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