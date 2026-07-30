بعد 12 عاماً من الزواج.. بيرين سات وكنان دوغولو يحتفلان برسائل رومانسية

وحرص كنان دوغولو على توجيه رسالة عاطفية إلى زوجته، عبّر فيها عن حبه وتمسّكه بعلاقتهما، بينما بادلت بيرين سات زوجها المشاعر واحتفت باستمرار زواجهما، لتنهال عليهما التهاني والتمنيات بمزيد من السعادة والاستقرار.
وكانت علاقة الثنائي قد بدأت عام 2012، قبل أن يعلنا خطوبتهما في شباط 2014، ويتزوجا في 29 تموز من العام نفسه خلال حفل خاص أُقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.
ويُعد الثنائي من أبرز الأزواج في الوسط الفني التركي، إذ تحافظ بيرين سات على حضورها كواحدة من أشهر نجمات الدراما التركية، فيما يواصل كنان دوغولو نشاطه الغنائي، وسط حرصهما على دعم بعضهما والاحتفال بالمناسبات التي تجمعهما.
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