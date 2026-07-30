بعد 12 عاماً من الزواج.. بيرين سات وكنان دوغولو يحتفلان برسائل رومانسية

وحرص كنان دوغولو على رسالة عاطفية إلى زوجته، عبّر فيها عن حبه وتمسّكه بعلاقتهما، بينما بادلت سات زوجها المشاعر واحتفت باستمرار زواجهما، لتنهال عليهما التهاني والتمنيات بمزيد من السعادة والاستقرار.

وكانت علاقة قد بدأت عام 2012، قبل أن يعلنا خطوبتهما في شباط 2014، ويتزوجا في 29 من العام نفسه خلال حفل خاص أُقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

ويُعد الثنائي من أبرز الأزواج في الوسط الفني ، إذ تحافظ بيرين سات على حضورها كواحدة من أشهر نجمات الدراما ، فيما يواصل كنان دوغولو نشاطه الغنائي، وسط حرصهما على دعم بعضهما والاحتفال بالمناسبات التي تجمعهما.