أحدث ظهور لنجاتي شاشماز يتصدر.. والجمهور يستعيد ذكريات وادي الذئاب

وظهر شاشماز خلال فعالية عامة في أنقرة، بعد ابتعاد عن المناسبات الإعلامية قُدّر بنحو عام ونصف العام، حيث حرص على التفاعل مع الحاضرين والتقاط الصور التذكارية معهم. وسرعان ما انتشرت صوره ومقاطع ظهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات عبّرت عن سعادة الجمهور برؤيته مجدداً.

ولفت الممثل الأنظار بإطلالة بسيطة ومظهر طبيعي، فيما بدا الشيب واضحاً في شعره، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين. إلا أن معظم التعليقات لم تركز على تغير ملامحه بقدر ما عبّرت عن الحنين إلى شخصية «مراد علمدار» وإلى الأجزاء القديمة من «وادي الذئاب».

وارتبط اسم نجاتي شاشماز بشخصية مراد علمدار منذ انطلاق مسلسل «وادي الذئاب» عام 2003، قبل أن يواصل تقديم الدور في «وادي الذئاب الكمين» وعدد من الأفلام المنتمية إلى السلسلة، من بينها «وادي الذئاب العراق» و«وادي الذئاب غلاديو» و«وادي الذئاب فلسطين».

وفي السنوات ، قلّل شاشماز ظهوره أمام وابتعد عن تقديم أعمال تمثيلية ، رغم تداول أنباء متكررة عن احتمال عودته إلى الشاشة أو إحياء شخصية مراد علمدار في مشروع جديد.

لكن ظهوره الأخير لم يترافق مع أي إعلان رسمي عن عمل درامي أو جزء جديد من «وادي الذئاب»، ليبقى التفاعل مرتبطاً بعودته إلى الأضواء والحنين إلى الشخصية التي لا تزال حاضرة بقوة في ذاكرة الجمهور.