ماديسون بير تعلن خطوبتها.. وخاتم بمليون دولار يخطف الأنظار

ونشر ، في 28 يوليو/تموز، مجموعة مشتركة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابيهما على «إنستغرام»، وثّقت لحظة تقدّم هربرت للزواج من بير في مكان خارجي تزيّن بالورود والنباتات. وأرفقت بير المنشور بعبارة: «تعرّفوا إلى خطيبي».

وأظهرت الصور لاعب فريق لوس أنجلوس تشارجرز جاثياً على ركبة واحدة أمام بير، قبل أن يحتفل الثنائي بالخطوبة وسط أجواء رومانسية. كما تضمّن المنشور لافتة خشبية كُتب عليها «السيد والسيدة هربرت»، إلى جانب لقطات ظهرا فيها وهما يرقصان ويتبادلان لحظات الفرح.

وخطف خاتم الخطوبة الألماسي الأنظار فور نشر الصور، إذ رجّح خبراء مجوهرات أن يكون مرصعاً بماسة ذات قطع وسادة ممدود، ومثبتاً على تصميم بسيط يسلّط الضوء على الحجر المركزي. وقدّرت مجلة «People» أن تصل قيمة الخاتم إلى نحو مليون ، مع احتمال أن يبلغ وزن الماسة قرابة عشرة قراريط، إلا أن هذه الأرقام تبقى تقديرات غير رسمية في غياب أي معلومات من الثنائي أو الجهة المصممة للخاتم.

وبدأت الأنباء عن ارتباط ماديسون بير، البالغة 27 عاماً، بهربرت، البالغ 28 عاماً، في أغسطس/آب 2025، بعدما شوهدا معاً خلال جلسة تصوير، قبل أن يؤكدا علاقتهما علناً في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، عندما تبادلا قبلة على هامش إحدى مباريات فريق لوس أنجلوس تشارجرز.

وكانت بير قد تحدثت قبل إعلان الخطوبة عن شعورها بالراحة والاستقرار في علاقتها بهربرت، مؤكدة أنه دخل حياتها في التوقيت المناسب ومنحها إحساساً مختلفاً بالأمان، لتتوج العلاقة بعد أقل من عام بإعلان الخطوبة رسمياً.