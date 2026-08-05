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جورجينا رودريغيز ترد على منتقدي وزنها.. ورسالة رونالدو تخطف الأنظار
جورجينا رودريغيز ترد على منتقدي وزنها.. ورسالة رونالدو تخطف الأنظار
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جورجينا رودريغيز ترد على منتقدي وزنها.. ورسالة رونالدو تخطف الأنظار

فن

2026-08-05 | 11:48
جورجينا رودريغيز ترد على منتقدي وزنها.. ورسالة رونالدو تخطف الأنظار
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Aljadeed
جورجينا رودريغيز ترد على منتقدي وزنها.. ورسالة رونالدو تخطف الأنظار

خرجت جورجينا رودريغيز عن صمتها بعد موجة من التعليقات التي طالت مظهرها ووزنها في صور حديثة، لترد برسالة صريحة دافعت فيها عن التغيرات الطبيعية التي يمر بها جسد المرأة، مؤكدة اعتزازها بجسدها ورفضها ربط قيمة الإنسان بمظهره الخارجي.

ونشرت شريكة وخطيبة كريستيانو رونالدو مجموعة من الصور عبر حسابها على «إنستغرام»، وأرفقتها برسالة أوضحت فيها أن جسدها سيتغير كما تتغير أجساد جميع النساء، معربة عن أملها في استمرار هذا التغيير لسنوات طويلة، لأنه يعني بالنسبة إليها استمرار الحياة.

وأكدت جورجينا أنها تحرص، بصفتها أماً، على تعليم بناتها أن قيمة الإنسان لا تُقاس بشكله أو بتعليقات أشخاص لا يعرفونه، مشيرة إلى أن الانتقادات دفعتها إلى مصارحة رونالدو بقلقها، خصوصاً أن عملها يرتبط جزئياً بصورتها أمام الجمهور.

وكشفت أن رونالدو ساندها بكلمات ركز فيها على شخصيتها ونجاحها ودورها كأم، مؤكداً لها أن قيمتها لا تختصر في صورتها أو شكل جسدها. ولفتت إلى أن الإنسان يحتاج أحياناً إلى شخص قريب يذكّره بالأمور التي تستحق الاهتمام فعلاً.

كما تساءلت جورجينا عن الجهة التي تحدد ما يسمى «الجسد الصحيح»، منتقدة تجدد النقاش حول أجساد النساء مع كل موسم صيف، ومشددة على أن السعادة لا ترتبط بمقاس أو وزن محدد.

وأوضحت أن ممارستها اليومية للرياضة لا تهدف إلى الدخول في صراع مع جسدها، بل تمنحها الطاقة والانضباط والراحة النفسية، مؤكدة حبها لمنحنيات جسدها وتقديرها لما مر به من تجارب وتغيرات.

وحظيت رسالتها بتفاعل واسع من الجمهور وعدد من الشخصيات المعروفة، فيما لفت دعم أنتونيلا روكوزو، زوجة ليونيل ميسي، الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتمت جورجينا رسالتها بالتأكيد أن النجاح الحقيقي لا يكمن في مطابقة معايير مجهولة، بل في العيش بسلام، والاهتمام بالصحة، والاستمتاع بالعائلة والأصدقاء والحياة.

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