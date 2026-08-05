جورجينا رودريغيز ترد على منتقدي وزنها.. ورسالة رونالدو تخطف الأنظار

ونشرت شريكة وخطيبة كريستيانو رونالدو مجموعة من الصور عبر حسابها على «إنستغرام»، وأرفقتها برسالة أوضحت فيها أن جسدها سيتغير كما تتغير أجساد جميع النساء، معربة عن أملها في استمرار هذا التغيير لسنوات طويلة، لأنه يعني بالنسبة إليها استمرار الحياة.

وأكدت جورجينا أنها تحرص، بصفتها أماً، على تعليم بناتها أن قيمة الإنسان لا تُقاس بشكله أو بتعليقات أشخاص لا يعرفونه، مشيرة إلى أن الانتقادات دفعتها إلى مصارحة رونالدو بقلقها، خصوصاً أن عملها يرتبط جزئياً بصورتها أمام الجمهور.

وكشفت أن رونالدو ساندها بكلمات ركز فيها على شخصيتها ونجاحها ودورها كأم، مؤكداً لها أن قيمتها لا تختصر في صورتها أو شكل جسدها. ولفتت إلى أن الإنسان يحتاج أحياناً إلى شخص قريب يذكّره بالأمور التي تستحق الاهتمام فعلاً.

كما تساءلت جورجينا عن الجهة التي تحدد ما يسمى «الجسد الصحيح»، منتقدة تجدد النقاش حول أجساد النساء مع كل موسم صيف، ومشددة على أن السعادة لا ترتبط بمقاس أو وزن محدد.

وأوضحت أن ممارستها اليومية للرياضة لا تهدف إلى الدخول في صراع مع جسدها، بل تمنحها الطاقة والانضباط والراحة النفسية، مؤكدة حبها لمنحنيات جسدها وتقديرها لما مر به من تجارب وتغيرات.

وحظيت رسالتها بتفاعل واسع من الجمهور وعدد من الشخصيات المعروفة، فيما لفت دعم أنتونيلا روكوزو، زوجة ليونيل ميسي، الأنظار عبر .

واختتمت جورجينا رسالتها بالتأكيد أن النجاح الحقيقي لا يكمن في مطابقة معايير مجهولة، بل في العيش ، والاهتمام بالصحة، والاستمتاع بالعائلة والأصدقاء والحياة.