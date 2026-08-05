أصالة تحسم موعد عودتها إلى سوريا: أراكم في الشام

وجاء تصريح أصالة خلال مقابلة مع منصة «بلينكس»، حيث تحدثت بحماس واضح عن الزيارة المرتقبة، قائلة: «شهر 8 رح لاقيكم بالشام»، في إشارة إلى اشتياقها الكبير للعودة ولقاء عائلتها وأقاربها بعد غياب طويل.

وأوضحت أصالة أن لا تمثل بالنسبة إليها مكاناً فقط، بل ترتبط بذكريات الطفولة والعائلة والجذور، مؤكدة شوقها إلى تفاصيل الحياة اليومية في المدينة، ولا سيما الأكلات والوجبات الدمشقية التي تحمل لها طابعاً خاصاً.

ويحمل شهر أغسطس أهمية عائلية إضافية بالنسبة إلى أصالة، إذ يتزامن مع عيد ميلاد ابنتها شام الذهبي، ما جعلها تتحدث عن الشهر بلهفة وترقب، وسط اهتمام واسع من جمهورها السوري والعربي بموعد عودتها.

ويأتي إعلان أصالة بعد تأجيل زيارة كان يجري التحضير لها في مارس/آذار 2026، إذ أعلنت الفنانين السوريين حينها تأجيلها بسبب الظروف، بعدما أنها قد تشارك في احتفالية فنية تُقام في .

وتجددت التكهنات بشأن عودتها بعد زيارة والدتها الحلبي إلى دمشق في يونيو/حزيران الماضي، ولقائها أفراد العائلة عقب غياب استمر نحو 14 عاماً، ما دفع كثيرين إلى ترقب خطوة مماثلة من أصالة.

ورغم تأكيدها نيتها زيارة دمشق خلال أغسطس، لم تكشف الفنانة حتى الآن عن الموعد الدقيق لوصولها، كما لم تعلن تفاصيل برنامج الزيارة أو مدة إقامتها.

ولم يتضح كذلك ما إذا كانت العودة ستتضمن حفلاً جماهيرياً أو مشاركة فنية، أم أنها ستقتصر في مرحلتها الأولى على زيارة عائلية خاصة تستعيد خلالها علاقتها بمدينتها بعد سنوات من الغياب.