هل عادت نسرين طافش إلى طليقها؟ صورة واحدة تشعل التكهنات

وشاركت نسرين مجموعة صور بإطلالة كاجوال وعفوية، إلا أن الخاتم الذي ظهر في يدها خطف الأنظار، إذ رأى عدد من المتابعين أنه يشبه خاتم الزواج الذي سبق أن ارتدته خلال ارتباطها بأحمد جوهر.

وانتشرت الصور سريعاً عبر ، لتبدأ التكهنات حول حدوث مصالحة بين الطرفين بعد فترة قصيرة من إعلان انفصالهما. واعتبر البعض أن إعادة ارتداء الخاتم قد تكون إشارة غير مباشرة إلى عودة العلاقة، فيما رأى آخرون أنه مجرد قطعة مجوهرات لا تحمل أي دلالة خاصة.

ولم ترفق نسرين الصور بأي تعليق يتناول حياتها الشخصية أو علاقتها بطليقها، كما لم يصدر عنها أو عن جوهر أي إعلان يؤكد عودتهما، ما يبقي الأنباء المتداولة في إطار التوقعات فقط.

وكانت قد أعلنت في أواخر يونيو/حزيران 2026 انفصالها رسمياً عن أحمد جوهر، بعد زواج استمر نحو عام ونصف، مؤكدة أن القرار تم باحترام وتفاهم بينهما.

وطلبت حينها من الجمهور احترام خصوصيتها، من دون الأسباب التي أدت إلى انتهاء الزواج. وجاء إعلان الانفصال بعد تداول شائعات عن خلافات بين الطرفين، خصوصاً عقب حذف بعض الصور المشتركة وإلغاء المتابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق لنسرين أن تعاملت بحذر مع المتعلقة بحياتها الخاصة، إذ نادراً ما تكشف تفاصيل علاقاتها، رغم اهتمام الجمهور المتواصل بها.

وبين خاتم قد يكون مجرد تفصيل في الإطلالة، وإشارة محتملة إلى مصالحة بعيدة عن الأضواء، يبقى السؤال مطروحاً: هل عاد أحمد جوهر إلى حياة نسرين طافش، أم حمّل الجمهور الصورة أكثر مما تحتمل؟