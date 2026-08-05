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هل عادت نسرين طافش إلى طليقها؟ صورة واحدة تشعل التكهنات
هل عادت نسرين طافش إلى طليقها؟ صورة واحدة تشعل التكهنات
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هل عادت نسرين طافش إلى طليقها؟ صورة واحدة تشعل التكهنات

فن

2026-08-05 | 11:54
هل عادت نسرين طافش إلى طليقها؟ صورة واحدة تشعل التكهنات
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Aljadeed
هل عادت نسرين طافش إلى طليقها؟ صورة واحدة تشعل التكهنات

أعادت الفنانة السورية نسرين طافش حياتها العاطفية إلى واجهة اهتمام الجمهور، بعدما ظهرت في أحدث صورها وهي ترتدي خاتماً لافتاً، دفع المتابعين إلى التساؤل عن احتمال عودتها إلى طليقها، رجل الأعمال المصري أحمد جوهر.

وشاركت نسرين مجموعة صور بإطلالة كاجوال وعفوية، إلا أن الخاتم الذي ظهر في يدها خطف الأنظار، إذ رأى عدد من المتابعين أنه يشبه خاتم الزواج الذي سبق أن ارتدته خلال ارتباطها بأحمد جوهر.

وانتشرت الصور سريعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتبدأ التكهنات حول حدوث مصالحة بين الطرفين بعد فترة قصيرة من إعلان انفصالهما. واعتبر البعض أن إعادة ارتداء الخاتم قد تكون إشارة غير مباشرة إلى عودة العلاقة، فيما رأى آخرون أنه مجرد قطعة مجوهرات لا تحمل أي دلالة خاصة.

ولم ترفق نسرين الصور بأي تعليق يتناول حياتها الشخصية أو علاقتها بطليقها، كما لم يصدر عنها أو عن أحمد جوهر أي إعلان يؤكد عودتهما، ما يبقي الأنباء المتداولة في إطار التوقعات فقط.

وكانت نسرين طافش قد أعلنت في أواخر يونيو/حزيران 2026 انفصالها رسمياً عن أحمد جوهر، بعد زواج استمر نحو عام ونصف، مؤكدة أن القرار تم باحترام وتفاهم بينهما.

وطلبت حينها من الجمهور احترام خصوصيتها، من دون الكشف عن الأسباب التي أدت إلى انتهاء الزواج. وجاء إعلان الانفصال بعد تداول شائعات عن خلافات بين الطرفين، خصوصاً عقب حذف بعض الصور المشتركة وإلغاء المتابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق لنسرين أن تعاملت بحذر مع الأخبار المتعلقة بحياتها الخاصة، إذ نادراً ما تكشف تفاصيل علاقاتها، رغم اهتمام الجمهور المتواصل بها.

وبين خاتم قد يكون مجرد تفصيل في الإطلالة، وإشارة محتملة إلى مصالحة بعيدة عن الأضواء، يبقى السؤال مطروحاً: هل عاد أحمد جوهر إلى حياة نسرين طافش، أم حمّل الجمهور الصورة أكثر مما تحتمل؟

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