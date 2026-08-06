تحطيم وسرقة سيارة نور غندور في بيروت.. وهذا ما قالته بعد الحادثة

ووثّقت غندور الأضرار التي لحقت بالمركبة من خلال مقطع مصوّر نشرته عبر خاصية «الستوري» في حسابها على «إنستغرام»، حيث ظهر الزجاج المحطم متناثراً فوق المقاعد وأرضية السيارة، إلى جانب بعثرة محتوياتها.

ورغم الموقف المزعج، اكتفت نور بتعليق مقتضب عبّرت من خلاله عن هدوئها وتقبلها لما حدث، قائلة: «الحمد لله على كل شيء»، لتتلقى بعدها رسائل دعم وتعاطف من متابعيها، الذين تمنوا لها السلامة وأكدوا أن الأضرار المادية يمكن تعويضها.

وجاءت الحادثة بعد أيام من احتفال نور بيوم ميلادها، حيث شاركت جمهورها صوراً ومقاطع ظهرت فيها بإطلالة بيضاء أنيقة إلى جانب كعكة مزينة بشرائط سوداء، وعبّرت عن امتنانها لكل لحظة عاشتها واستقبالها عامها الجديد بالكثير من الحب والسعادة.

يُذكر أن نور غندور ممثلة لبنانية شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها «لغز الأقوياء»، و«الزوجة الأولى»، و«عشرة عمر»، و«بهو لميا»، و« 15».