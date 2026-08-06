زيادة وزن شاتاي أولوسوي تثير الجدل خلال ظهوره مع أصليهان مالبورا في بودروم

ورصدت عدسات موقع «Gazete Magazin» على متن يخت قبالة منطقة يالي تشيفتليك، حيث أمضيا يومًا هادئًا وسط أجواء البحر والشمس. وظهر أولوسوي وهو يمارس هواية صيد السمك من مقدمة اليخت، فيما بدت مالبورا مستمتعة بالعطلة إلى جانبه.

وأثارت الإطلالة الجديدة للنجم تفاعلًا واسعًا عبر ، إذ لاحظ الجمهور التغير الواضح في مظهره مقارنة بإطلالاته السابقة، سواء من ناحية زيادة الوزن أو طول اللحية.

وانقسمت تعليقات المتابعين بين من رجح أن يكون أولوسوي قد غيّر مظهره استعدادًا لتجسيد شخصية في عمل فني مرتقب، وبين من اعتبر أن الأمر لا يتجاوز تغيرًا طبيعيًا خلال فترة الإجازة الصيفية.

وتعود بداية علاقة شاتاي أولوسوي وأصليهان مالبورا إلى كواليس مسلسل «كوبرا»، الذي جمعهما عام 2024، حيث بدأت علاقتهما كصداقة قبل أن تتطور إلى ارتباط عاطفي. وتأكدت الأنباء بشكل أكبر بعدما شوهدا معًا في مطار إسطنبول عقب عودتهما من عطلة في نهاية العام نفسه.

ويواصل الثنائي الحفاظ على خصوصية علاقتهما، رغم تكرار ظهورهما معًا خلال العطلات والمناسبات الخاصة، ما يجعلهما محط اهتمام والجمهور.

ويُعد شاتاي أولوسوي من أبرز نجوم الدراما التركية، وحقق شهرة من خلال أعمال عدة، من بينها «أسميتها فريحة»، و«مد وجزر»، و«في الداخل»، و«الحامي»، و«الخياط»، و«كوبرا»، و«غدار»، وصولًا إلى مسلسل «حلم أشرف».