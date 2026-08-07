ميني درايفر تنجو من حادث سير مروّع في فرنسا

وشاركت درايفر تفاصيل الحادث عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في " "، حيث ظهرت مستلقية على السرير وتضع دعامة حول رقبتها، موضحة أن الحادث وقع قبل أيام أثناء قيادتها على أحد الطرق الريفية في .

وقالت نجمة فيلم "Good Will Hunting" إن سيارة أخرى لم تتوقف عند أحد التقاطعات وكانت تسير بسرعة، ما أدى إلى وقوع اصطدام جانبي قوي، مؤكدة أن الحادث لم يكن بسبب خطأ منها أو من صديقها.

وكشفت درايفر أنها وصديقها اضطرا إلى الزحف للخروج من السيارة عقب الحادث، مشيرة إلى أنها تعاني من التواء في الرقبة ولا تزال متأثرة نفسياً بما حدث، لكنها طمأنت جمهورها إلى أن حالتها الصحية مستقرة وأنها ستتعافى.

وأعربت الممثلة عن امتنانها الكبير لنجاتها، مشيدة بأنظمة السلامة في السيارة التي كانت تستقلها، ومعتبرة أن الوسائد الهوائية والتجهيزات الموجودة فيها لعبت دوراً أساسياً في حمايتها وصديقها من إصابات أكثر خطورة.

كما وجهت رسالة شكر إلى الشركة المصنعة للسيارة، مؤكدة أنها لا تقدم إعلاناً تجارياً، لكنها أرادت الإشادة بمستوى الأمان الذي وفرته السيارة خلال الحادث.

وفي نهاية المقطع، عرضت درايفر صورة للسيارة بعد تعرضها لأضرار كبيرة، إلى جانب صورة جمعتها بصديقها بعد مغادرتهما المستشفى عقب تلقي العلاج.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الفيديو، معبرين عن ارتياحهم لسلامتها ومتمنين لها الشفاء السريع بعد الحادث.