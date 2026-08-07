حقيقة توقيف دكتور فود من قبل شعبة المعلومات

وبحسب صحيفة Daily Telegraph ، أوقفت ديب خلال الساعات الماضية، إلى جانب فواز «فاز» المير وعدد من الأشخاص الآخرين، فيما أشارت معلومات الصحيفة إلى أن عدد الموقوفين في العملية قد يصل إلى نحو 15 شخصاً. وأضافت أن الأجهزة الأسترالية بدأت العمل على جمع المزيد من المعلومات حول ظروف التوقيف وأسبابه.

وتشير الصحيفة إلى أن جورج ديب كان منذ الأسماء التي تثير اهتمام الشرطة الفيدرالية الأسترالية، على خلفية شبهات مرتبطة بتهريب المخدرات، واصفة إياه بأنه من أبرز أهدافها في هذا النوع من . وكانت شبكة ABC News الأسترالية قد أوردت اسمه سابقاً ضمن مجموعة من الشخصيات التي كانت أجهزة الجريمة المنظمة تجمع معلومات حول نشاطاتها.

أما فواز المير، الذي أوقف أيضاً بحسب الصحيفة، فتقول شرطة نيو ساوث ويلز إنه مطلوب منذ سنوات على خلفية قضية تعود إلى عام 2016، فيما تعمل السلطات الأسترالية حالياً على استيضاح تفاصيل التوقيفات التي جرت في وما إذا كانت مرتبطة مباشرة بملفات قضائية أسترالية.