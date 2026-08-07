مكسيم خليل وروزينا لاذقاني وفارس ياغي يتفاعلون مع حادثة جرمانة

أثارت الحادثة التي استهدفت حافلة لنقل الركاب في مدينة جرمانا بريف موجة من الحزن والقلق، بعدما أعلنت أن الحصيلة النهائية بلغت 14 مصاباً، بينهم ثلاث حالات وُصفت بالحرجة، فيما تفاعل عدد من نجوم الفن السوري مع ما جرى ووجّهوا رسائل إلى أهالي المدينة والمصابين.

وبحسب وكالة «سانا»، وقع التفجير داخل حافلة ركاب في جرمانا مساء الخميس، فيما أكدت أن طوقت موقع الحادث وبدأت جمع الأدلة ومتابعة التحقيقات لكشف ملابساته وتعقب المسؤولين عنه. وأوضحت الوزارة أن الحادث أدى إلى إصابة 14 مدنياً.



وعلى ، عبّر الفنان السوري مكسيم خليل عن حزنه لما شهدته جرمانا، متمنياً السلامة للسوريين وأن تتمكن البلاد من الوصول إلى مرحلة من الاستقرار والهدوء، في رسالة لاقت تفاعلاً من متابعيه.



كما علقت الممثلة وعضو مجلس الشعب روزينا لاذقاني على الحادث، معربة عن حزنها ومتمنية الشفاء للمصابين، ومعتبرة أن أكثر ما يؤلم هو وجود محاولات لإعادة إشعال الفتنة كلما ظهرت فرصة لعودة الهدوء والسكينة إلى .



بدوره، أثار الفنان فارس ياغي اهتمام الجمهور بعدما نشر رسالة طمأن فيها متابعيه على شقيقه الدكتور ربيع ياغي، قائلاً إنه بخير، وشكر كل من تواصل معه للاطمئنان. ولم يوضح فارس في منشوره ما إذا كان شقيقه موجوداً داخل الحافلة أو في موقع الحادث، لذلك لا يمكن الجزم بتعرضه مباشرة للتفجير.



ويأتي التفاعل الفني بالتزامن مع استمرار التحقيقات الأمنية لمعرفة الجهة التي تقف خلف الحادث، فيما شددت السلطات السورية على مواصلة ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى . وحتى الآن، تبقى الحصيلة الرسمية عند 14 مصاباً من دون تسجيل وفيات، وفق مدير صحة ريف .