وفاة مؤثرة تيك توك سيدني تاول عن 26 عاماً بعد رحلة مع سرطان نادر

توفيت مؤثرة منصة «تيك توك» تاول عن عمر ناهز 26 عاماً، بعد رحلة استمرت نحو ثلاث سنوات مع سرطان القناة الصفراوية، وهو أحد أنواع السرطان النادرة، بعدما تحولت تجربتها الشخصية مع المرض إلى قصة تابعها أكثر من مليون شخص عبر .

وأعلنت عائلة رحيلها عبر حساباتها على مواقع التواصل، مستذكرة شخصيتها الإيجابية وتأثيرها في المحيطين بها، فيما عبّر شقيقها عن حزنه وفخره بالطريقة التي واجهت بها مراحل مرضها. وسرعان ما امتلأت صفحاتها برسائل التعزية من متابعين رافقوا رحلتها منذ إعلان إصابتها.



وكانت سيدني قد شُخّصت بسرطان القناة الصفراوية عام 2023، عندما كانت في الثالثة والعشرين من عمرها. ومنذ ذلك الوقت، بدأت توثيق مراحل علاجها ومشاركة جانب من حياتها اليومية، إلى جانب حديثها عن العمليات والعلاج الكيميائي والتجارب السريرية، لتتحول منصاتها إلى مساحة للتوعية بهذا النوع النادر من السرطان.



ورغم ظروفها الصحية، واصلت سيدني السعي خلف أحلامها، وشاركت في عالم الأزياء، حيث ظهرت على منصة عرض خلال فعاليات Swim Week في مايو/أيار 2026، وهي تجربة كانت قد اعتبرتها محطة مهمة في حياتها وتحقيقاً لحلم راودها منذ سنوات.