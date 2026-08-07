موقف محرج لـ ميادة الحناوي في قرطاج بعد غياب 21 عاماً.. ورد فعلها يتصدر

عادت الفنانة ميادة الحناوي إلى مسرح قرطاج الدولي بعد غياب دام 21 عاماً، في ليلة طربية استثنائية شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، إلا أن لقطة عفوية من الحفل سرعان ما تحولت إلى واحدة من أكثر لحظات السهرة تداولاً عبر .

وخلال وجودها على المسرح، ظهرت ميادة في مقطع متداول وهي تفقد توازنها للحظات وكادت تتعثر، قبل أن تستعيد توازنها وتتابع الحفل بشكل طبيعي، وسط تفاعل من الجمهور الذي تابع الموقف باهتمام. وانتشر الفيديو سريعاً، فيما ركزت تعليقات المتابعين على ردة فعل الفنانة وطريقتها في تجاوز الموقف ومواصلة السهرة.

وجاءت هذه اللحظة خلال عودة ميادة إلى المسرح الأثري في قرطاج للمرة الأولى منذ عام 2005، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغنياتها التي ارتبط بها الجمهور على مدى عقود.



واستهلت وصلتها بأغنية «أنا مخلصالك»، قبل أن تقدم عدداً من أعمالها المعروفة، من بينها «فاتت سنة» و«الحب اللي كان» و«أنا بعشقك»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد الأغنيات معها.



وشارك في السهرة أيضاً الفنان السوري محمد خيري، الذي قدم مجموعة من القدود الحلبية ووجّه تحية إلى الفنان الراحل ، فيما رافقت الفرقة الوطنية الموسيقية الفنانين خلال الحفل.



وعبرت ميادة عن سعادتها بالعودة إلى قرطاج بعد أكثر من عقدين، مؤكدة أن المسرح يحمل بالنسبة إليها ذكريات خاصة، ومشيدة بالجمهور وحبه للفن الطربي الأصيل.



وبين العودة المنتظرة والموقف العفوي الذي انتشر من الحفل، تصدرت ميادة الحناوي اهتمام المتابعين، لتتحول سهرتها في قرطاج إلى واحدة من أبرز محطات الحالية للمهرجان.