أصالة تعود إلى مسارح سوريا بعد غياب طويل.. ومازن الناطور يكشف التفاصيل

كشف نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، في تصريح خاص لموقع "بوسطة"، عن تحديد موعد حفلين جماهيريين لأصالة في ، 17 و19 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح الناطور أن الحفلين سيقامان برعاية ونقابة الفنانين السوريين، على أن يكونا مأجورين ومفتوحين أمام الجمهور، وسط استعدادات لإقامة في إحدى الصالات الكبرى في دمشق.

وتحمل عودة إلى بعداً خاصاً، خصوصاً أنها ابتعدت لسنوات طويلة عن إحياء الحفلات في بلدها، قبل أن تعود خلال الفترة للتعبير بشكل واضح عن ارتباطها بسوريا، من خلال مواقفها وأعمالها الغنائية.