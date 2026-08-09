دكتور فود يفتح النار على شروق قبل حفل الطلاق ويهدد المشاركين

ونشر دكتور فود سلسلة من مقاطع الفيديو عبر خاصية "ستوري" على حسابه في ، انتقد خلالها الطريقة التي يتم بها الترويج لحفل الطلاق، متسائلًا عن الهدف من تحويل الانفصال إلى حدث علني ومحتوى متواصل على السوشال ميديا.

وركز في حديثه على طفليهما حنا ويوسف، معتبرًا أن المقاطع والصور التي تنشر حاليًا قد تبقى موجودة لسنوات، وقد يشاهدها الطفلان عندما يكبران، وهو ما قد يترك، بحسب رأيه، أثرًا نفسيًا عليهما مستقبلًا.

وأكد دكتور فود أن الطلاق بالنسبة إليه يعني أن يكمل كل طرف حياته في طريق مختلف، مشددًا على أنه لا يرى ضرورة لتحويل الانفصال إلى وسيلة لجذب المزيد من المشاهدات أو صناعة الترند.

وتساءل عما إذا كانت الخطوات التي تقوم بها شروق مرتبطة فعلًا برغبة في بدء حياة ، أم أنها تأتي في إطار البحث عن مزيد من الشهرة والتفاعل، بحسب ما قاله في مقاطع الفيديو التي نشرها.

كما نفى دكتور فود أن يكون هو من يسعى إلى إبقاء اسمه متصدرًا عبر المتداولة، مؤكدًا أن أي خبر أو محتوى لا ينشره عبر حساباته الرسمية لا يمثل موقفه، داعيًا الجمهور إلى عدم نسب أي تصريح إليه من مصادر أخرى.

ولم يكتف دكتور فود بانتقاد الحفل، بل وجّه رسالة حادة إلى المؤثرين الذين قد يشاركون فيه، محذرًا من نشر مقاطع فيديو أو صور تتعلق به خلال المناسبة، وقال بلهجة شديدة إنه لن يتجاهل أي شخص يشارك في ذلك.

في المقابل، تواصل شروق استعداداتها لحفلها المقرر في 22 أغسطس/آب تحت اسم Divorce Party، بعدما أعلنت خلال الأيام الماضية عن سلسلة من التفاصيل اللافتة المتعلقة بالمناسبة.

وكان من أبرزها قرار بيع خاتم زواجها الألماسي، الذي قالت إن قيمته تقارب 10 آلاف ، على أن تستخدم المبلغ لشراء خواتم ذهبية وتقديمها هدايا لبعض المدعوات إلى الحفل.

كما أعلنت شروق عن بيع تذاكر للراغبين في حضور المناسبة، وحددت سعر التذكرة العادية عند 50 دولارًا، فيما يصل سعر تذكرة VIP إلى 100 دولار.

وأوضحت أن قرار فتح الحفل أمام الجمهور جاء بعد تلقيها طلبات عديدة من متابعين يرغبون في المشاركة، بالتزامن مع تعاونها مع شركة متخصصة في تنظيم حفلات الطلاق وتجهيز الدعوات والديكورات والموسيقى.

وبالتوازي مع التحضيرات، أطلقت شروق أغنيتها الجديدة "ما بنكسر"، ليربط عدد من المتابعين بين العمل والمرحلة التي تعيشها بعد الانفصال، خصوصًا مع استمرار الجدل الإعلامي المتصاعد بينها وبين دكتور فود.

وبين حفل طلاق غير تقليدي وردود حادة ورسائل متبادلة عبر مواقع التواصل، يبدو أن انفصال دكتور فود وشروق لا يزال بعيدًا عن الهدوء، مع اقتراب موعد الحفل الذي أعاد خلافاتهما إلى صدارة الاهتمام.