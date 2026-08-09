ليال عبود تكشف أسراراً صادمة من حياتها.. استشهاد 45 فرداً من عائلتها ورسالة إلى فضل شاكر

كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى تفاصيل جديدة ومؤثرة عن علاقتها بزوجها الراحل، مستعيدة سنوات زواج امتدت لنحو 32 عاماً، ومؤكدة أن العلاقة التي جمعتهما تجاوزت مفهوم الزواج بالنسبة إليها، إذ كان زوجها صديقها الأقرب ورفيقها في مختلف مراحل حياتها.
شهد حفل الفنان المصري أحمد سعد في الساحل الشمالي ظهوراً لافتاً لطليقته ووالدة ابنته جودي، التي حضرت لمساندة ابنتها في أحدث خطواتها الفنية، بعدما بدأت جودي تجربتها الغنائية إلى جانب والدها من خلال ديو "كدا كدا".
تواجه النجمة العالمية سيلينا غوميز أزمة قضائية جديدة، بعدما رفع خمسة مستثمرين دعوى ضدها وضد شريكتها في تأسيس شركة "وندرمايند" المتخصصة في مجال الصحة النفسية، متهمين القائمين على الشركة بتقديم معلومات مضللة حول وضعها المالي ونجاحها وحجم دور غوميز فيها.