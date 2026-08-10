أحمد السعدني يستعيد ذكرى ام اولاده الراحلة بعد 7 سنوات على وفاتها

ونشر السعدني صورة لزوجته الراحلة، واكتفى بتعليق قصير حمل الكثير من المشاعر، إذ كتب: "الذكرى السنوية السابعة.. أرجو الدعاء"، طالبًا من متابعيه الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من الجمهور وعدد من نجوم الفن الذين حرصوا على مساندته والدعاء لزوجته الراحلة، ومن بينهم وداليا مصطفى وأحمد وإسعاد يونس وعلا رشدي، إلى جانب عدد كبير من المتابعين.

ويحرص من وقت إلى آخر ذكريات زوجته الراحلة، التي ظلت حاضرة في حياته رغم مرور سنوات على وفاتها، خصوصًا أنها والدة أبنائه.

وعلى الصعيد الفني، يُعد مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" من أحدث أعمال السعدني الدرامية، وناقش من خلاله قضية إنسانية مرتبطة بالتبرع بالأعضاء وأهميته في إنقاذ حياة الآخرين، ضمن قالب اجتماعي مشوق.