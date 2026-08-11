كايلي جينر تحتفل بعامها الـ29.. ورسائل مؤثرة من عائلة كارداشيان

وكانت كلوي كارداشيان من أكثر أفراد العائلة تفاعلاً مع المناسبة، إذ نشرت سلسلة من الصور التي جمعتها بكايلي خلال مراحل مختلفة من حياتهما، من الطفولة وصولاً إلى السنوات ، ووصفتها بأنها شقيقتها وأفضل صديقة اختارتها بنفسها، مؤكدة أن الرابط الذي يجمعهما سيبقى مستمراً مهما تغيرت المراحل.

وتضمنت منشورات كلوي صوراً قديمة لكايلي وهي طفلة، إلى جانب لقطات عائلية وسيلفي جمعتهما في سنوات سابقة.

أما كيم كارداشيان، فاختارت هي الأخرى العودة إلى أرشيف العائلة، ونشرت صوراً جمعتها بكايلي منذ طفولتها، بينها لقطات ظهرت فيها الشقيقتان إلى جانب كيندال جينر. وهنأت كيم شقيقتها برسالة وصفتها فيها بـ"الأميرة الصغيرة كيتي"، في إشارة إلى طابع حفلة عيد ميلادها الأخيرة.

بدورها، شاركت كريس جينر مجموعة من الصور التي وثقت محطات مختلفة من حياة ابنتها، من طفولتها إلى صور حديثة برفقة طفليها ستورمي وآير.

وأعربت كريس عن فخرها بكايلي وبما حققته على المستويين الشخصي والمهني، كما أشادت بدورها كأم، مؤكدة أنها ستبقى بالنسبة إليها "طفلتها الصغيرة" مهما تقدمت في العمر.

وانضمت كورتني كارداشيان إلى الاحتفال، إذ استعادت عبر قصص " " صورة قديمة جمعتها بكايلي، ووصفتها بطريقة مرحة بأنها "جنية صغيرة ساحرة"، قبل أن تتمنى لها عاماً سعيداً.

وتأتي هذه الرسائل بعد احتفال كايلي بعيد ميلادها من خلال حفلة خاصة أقيمت في منزلها بمدينة بيفرلي هيلز، وحملت طابع Princess Kitty.

وشاركت كايلي متابعيها صوراً من أجواء المناسبة، ووصفتها بأنها ليلة عيد ميلاد أحلامها، بعدما جمعتها بعائلتها وعدد من صديقاتها المقربات.

وشارك في الاحتفال عدد من أفراد عائلة كارداشيان جينر، إلى جانب صديقات كايلي، بينهن هايلي بيبر وإيريس وفيكتوريا فيلارويل، لتتحول المناسبة إلى ليلة عائلية جمعت الذكريات القديمة والاحتفال بعام جديد في حياة نجمة تلفزيون الواقع ومؤسسة Kylie Cosmetics.