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رومانسية في شوارع باريس.. أحدث ظهور لـ غلين باول وحبيبته ميشيل راندولف
رومانسية في شوارع باريس.. أحدث ظهور لـ غلين باول وحبيبته ميشيل راندولف
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رومانسية في شوارع باريس.. أحدث ظهور لـ غلين باول وحبيبته ميشيل راندولف

فن

2026-08-11 | 12:14
رومانسية في شوارع باريس.. أحدث ظهور لـ غلين باول وحبيبته ميشيل راندولف
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Aljadeed
رومانسية في شوارع باريس.. أحدث ظهور لـ غلين باول وحبيبته ميشيل راندولف

خطف النجم الأمريكي غلين باول الأنظار في أحدث ظهور له برفقة حبيبته الممثلة ميشيل راندولف، بعدما رصدتهما عدسات الكاميرات خلال نزهة رومانسية في شوارع باريس، في واحدة من المرات القليلة التي يظهر فيها الثنائي معًا منذ بداية علاقتهما.

وشوهد باول، البالغ من العمر 37 عامًا، وراندولف، البالغة 28 عامًا، وهما يسيران جنبًا إلى جنب يوم الاثنين 10 أغسطس/آب، مرتديين قبعتين زرقاوين متطابقتين ونظارتين شمسيتين داكنتين.

واختار نجم The Running Man إطلالة بسيطة بقميص قطني وبنطال أخضر، بينما ظهرت نجمة Landman ببلوزة بيضاء وبنطال جينز.

ولم تقتصر اللقطات على سيرهما معًا، إذ ظهر الثنائي وهما يمسكان بأيدي بعضهما، قبل أن يتبادلا قبلة خلال النزهة، ما أعاد علاقتهما إلى واجهة اهتمام الصحافة الفنية.

وبدأت التكهنات بشأن ارتباط غلين وميشيل في ديسمبر/كانون الأول 2025، بعدما انتشر مقطع فيديو لهما وهما يرقصان معًا في تكساس، قبل أن ترصدهما الكاميرات في عدد من المناسبات خلال الأشهر التالية.

وظهر الثنائي معًا في ميامي، كما شوهدا خلال فعالية سينمائية مرتبطة بسباقات الفورمولا 1 في لوس أنجلوس، قبل أن تلتقط لهما صور خلال احتفالات أعقبت حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في يناير/كانون الثاني 2026.

وفي يونيو/حزيران الماضي، عادت علاقتهما إلى الواجهة بعد ظهورهما معًا في مدينة نيويورك، قبل أن يعلن غلين باول ارتباطه بميشيل رسميًا عبر حسابه على "إنستغرام" في 7 يوليو/تموز الماضي، من خلال مجموعة صور من احتفالات عيد الاستقلال الأمريكي.

وبحسب مصادر مقربة من الثنائي، فإن العلاقة التي بدأت بشكل غير رسمي تطورت خلال الأشهر الأخيرة، بعدما قرر الطرفان عدم الارتباط بأشخاص آخرين، مع تنامي مشاعرهما تجاه بعضهما.

ورغم انشغالهما بأعمالهما الفنية، يحرص باول وراندولف على قضاء الوقت معًا كلما سنحت الفرصة، خصوصًا في تكساس ونيويورك، حيث يفضلان النشاطات البسيطة مثل المشي واحتساء القهوة واستكشاف المدينة.

ويأتي ظهورهما الأخير في باريس ليؤكد أن العلاقة التي بدأت بعيدًا نسبيًا عن الأضواء أصبحت اليوم أكثر وضوحًا وجدية، بعدما انتقلا من الظهور المحدود إلى مشاركة لحظات رومانسية علنية أمام الكاميرات.

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