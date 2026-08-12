زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز.. أجواء خاصة بحضور أطفالهما

تزوّج نجم ، يوم الثلاثاء، من شريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، بعد العلاقة، في مراسم مدنية خاصة أقيمت بمدينة كاشكايش الساحلية في البرتغال، وذلك بعد نحو عام من إعلان خطوبتهما.

وأقيمت مراسم الزفاف في أجواء اتسمت بالخصوصية والحميمية، بحضور عدد محدود من المقربين، فيما شارك أطفالهما الخمسة في هذه المناسبة.



وأعلن رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، زواجه من جورجينا، البالغة 32 عاماً، عبر حساباته على ، حيث نشر صورة ليده ويد شريكته وهما ترتديان خاتمي الزواج، وأرفقها بتعليق مقتضب حمل الحرفين «CG».



واختار يوم 11 أغسطس لإتمام زواجهما، وهو التاريخ نفسه الذي أعلنت فيه جورجينا خطوبتها من رونالدو قبل عام، عندما نشرت صورة لخاتم الخطوبة وكتبت: «نعم، أوافق. في هذه الحياة وفي كل حيواتي».



وتعود علاقة رونالدو وجورجينا إلى عام 2017، عندما التقيا للمرة الأولى أثناء عملها في أحد متاجر «غوتشي». وبعد ذلك، ظهرا معاً للمرة الأولى بشكل رسمي خلال حفل جوائز «The Best» التابع للاتحاد الدولي «فيفا» في مدينة زيورخ السويسرية.



ومنذ ذلك الحين، تحولت علاقتهما إلى واحدة من أشهر العلاقات في عالم الرياضة والمشاهير، وظلا معاً لسنوات وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع.



وكان رونالدو قد تحدث في برنامج جورجينا الواقعي «I Am Georgina» عن بداية علاقتهما، مشيراً إلى أنه لم يتوقع في البداية أن تتطور علاقتهما بهذه القوة، قبل أن يدرك مع مرور الوقت أنها «امرأة حياته».