إيهاب توفيق يتعرض لموقف محرج بعد سقوطه أرضًا خلال حفله في تونس

تعرض الفنان المصري لموقف مفاجئ خلال مشاركته في أحد المهرجانات الموسيقية في ، بعدما سقط على المسرح أثناء محاولته القفز من أعلى حاجز حديدي، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً عبر .