إيهاب توفيق يتعرض لموقف محرج بعد سقوطه أرضًا خلال حفله في تونس

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط إيهاب توفيق
، حيث ظهر وهو يحاول تجاوز الحاجز بالقفز من فوقه، قبل أن يفقد توازنه ويسقط على ظهره أمام الجمهور.
وأثار المشهد حالة
من القلق بين محبي الفنان في مصر والوطن العربي
، خصوصاً مع انتشار الفيديو على نطاق واسع، وسط تساؤلات حول حالته الصحية وما إذا كان قد تعرض لأي إصابة جراء السقوط.
ولم تتوافر، حتى الآن، معلومات مؤكدة تشير إلى تعرض إيهاب
توفيق لإصابة خطيرة، فيما حظيت الواقعة باهتمام كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي
الذين حرصوا على الاطمئنان على سلامته.