بعد شائعة "وصية حياة الفهد".. أسرتها تحسم الجدل وتحذر من استغلال اسمها

ونشر مكتب المحامي عبدالله الراشد، الممثل القانوني لابنة الفنانة الراحلة سوزان، بياناً رسمياً الأسرة، أوضح فيه أن حياة الفهد لم تترك أي وصية تتعلق بإنشاء صندوق خيري أو تخصيص جزء من تركتها للأعمال الخيرية.

وأشار البيان إلى أن إجراءات حصر الورثة وتوزيع التركة جرت وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون من خلال الجهات المختصة في ، مؤكداً عدم وجود أي جمعية أو مبرة أو صندوق مرتبط بتركة الفنانة.

وجاء توضيح الأسرة بعدما انتشرت عبر عدد من المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي منشورات تزعم وجود وصية خيرية، ودعت الجمهور إلى التبرع عبر جمعيات وروابط إلكترونية وحتى وسائل دفع وعملات رقمية، ما أثار قلق أفراد العائلة ودفع عدداً كبيراً من الأشخاص إلى التواصل معهم للاستفسار عن طرق التبرع.

كما حذرت الأسرة من استغلال لقاءات قديمة لحياة الفهد كانت تتحدث خلالها عن مساعدة المحتاجين وأعمال الخير، وإعادة نشرها بصورة مجتزأة توحي بأنها وصية حديثة ظهرت بعد وفاتها، مشددة على أن هذه المقاطع قديمة ولا تمثل أي وصية رسمية.

وامتد التحذير إلى استخدام اسم حياة الفهد وصورها، سواء الأصلية أو المعدلة بواسطة تقنيات ، في حملات لجمع الأموال أو التبرعات، مطالبة الجمهور بعدم التفاعل مع أي روابط أو جهات غير رسمية تستغل اسمها.

وأكد البيان أيضاً ضرورة الحصول على إذن خطي مسبق من الممثل القانوني لورثتها قبل استخدام اسم حياة الفهد أو صورتها في فعاليات أو أعمال فنية أو مواد تتناول سيرتها وحياتها.

وفي ختام البيان، شددت الأسرة على احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يروج أخباراً مضللة أو يستغل اسم الفنانة الراحلة بصورة غير مشروعة، حمايةً لحقوق عائلتها ومحبيها من أي عمليات نصب أو احتيا