وفاة شقيق وليد الشامي بعد أشهر من رحيل والدته

أعلن الفنان وليد الشامي وفاة شقيقه عباس، بعد أشهر قليلة من وفاة والدته في فبراير/شباط 2026، في خبر شكّل صدمة له ولعائلته.



ونعى وليد الشامي شقيقه بكلمات مؤثرة عبر حسابه على «إنستغرام»، حيث كتب في «ستوري»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء وقدره، أنعى أخي عباس، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى».



وأضاف: «أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من الجنة. اللهم ارزقنا الصبر والسلوان».



وحرص الفنان على طلب الدعاء لشقيقه من متابعيه، قائلاً: «نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة».



ومن جانبها، حرصت مجموعة للموسيقى على تقديم واجب العزاء والمواساة إلى وليد الشامي وأسرته، في هذه الظروف الأليمة. ويأتي رحيل عباس بعد فترة قصيرة من فقدان الفنان والدته، التي توفيت في فبراير الماضي، ما ضاعف من صعوبة هذه المرحلة على الشامي وعائلته.