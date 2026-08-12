وفاة النحات الكويتي سامي محمد عن 82 عاماً بعد انتكاسة صحية مفاجئة

ويُعد سامي محمد، المولود عام 1943 في حي الصوابر بمنطقة شرق، من أبرز رواد الحركة التشكيلية والنحت في . وحصل عام 1962 على منحة التفرغ الكامل في المرسم الحر، قبل أن يبتعث لدراسة الفن في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة.

وفي عام 1967، شارك في تأسيس الجمعية للفنون التشكيلية، كما واصل تطوير تجربته الأكاديمية والفنية، والتحق عام 1974 بمعهد للنحت في برنستون بولاية نيوجيرسي الأميركية.

وحصد الراحل خلال مسيرته عدداً من الجوائز، بينها جائزة الدولة التشجيعية عام 1999، وجائزة الإبداع الفني من "مؤسسة الفكر " عام 2010، وجائزة الدولة التقديرية عام 2015، فيما تبقى أعماله شاهدة على مسيرة فنية امتدت لعقود.