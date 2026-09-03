مصادر أميركية لـ"الجديد": المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان وصل الى واشنطن للقاء عدد من المسؤولين وسيبحث ملف لبنان

قدّم النجم السوري باسم ياخور اعتذارًا مؤثرًا إلى والدته خلال أحدث ظهور إعلامي له، كاشفًا أنه لم يتمكن من رؤيتها منذ ثلاثة أعوام بسبب إقامتها في كندا، ومعبّرًا عن أسفه لبعده عنها طوال هذه الفترة.