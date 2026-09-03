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مصادر أميركية لـ"الجديد": المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان وصل الى واشنطن للقاء عدد من المسؤولين وسيبحث ملف لبنان
مصادر أميركية لـ"الجديد": المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان وصل الى واشنطن للقاء عدد من المسؤولين وسيبحث ملف لبنان
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مصادر أميركية لـ"الجديد": المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان وصل الى واشنطن للقاء عدد من المسؤولين وسيبحث ملف لبنان

فن

2026-09-03 | 17:20
مصادر أميركية لـ"الجديد": المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان وصل الى واشنطن للقاء عدد من المسؤولين وسيبحث ملف لبنان
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Aljadeed
مصادر أميركية لـ"الجديد": المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان وصل الى واشنطن للقاء عدد من المسؤولين وسيبحث ملف لبنان

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