مصادر أميركية لـ"الجديد": المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان وصل الى واشنطن للقاء عدد من المسؤولين وسيبحث ملف لبنان

قدّم النجم السوري باسم ياخور اعتذارًا مؤثرًا إلى والدته خلال أحدث ظهور إعلامي له، كاشفًا أنه لم يتمكن من رؤيتها منذ ثلاثة أعوام بسبب إقامتها في كندا، ومعبّرًا عن أسفه لبعده عنها طوال هذه الفترة.
احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بذكرى زواجها الـ18 من طبيب الأسنان فادي الهاشم، وشاركت جمهورها صورة رومانسية جمعتهما عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مرفقة إياها برسالة مليئة بالحب.
احتفل نجم فيلم "Spider-Man: Brand New Day" جاكوب باتالون بزفافه على مصممة الديكور فيرونيكا لياهوف، في احتفال رومانسي أقيم داخل قصر "Château de Tourreau" التاريخي في جنوب فرنسا، بعد أن كان الثنائي قد عقد قرانهما سابقًا خلال مراسم خاصة في المحكمة.