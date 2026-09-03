لقاء عفوي يجمع أحلام وماجد المهندس.. وهذا ما طلبه الجمهور

وشارك ماجد المهندس صورة تجمعه بأحلام عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، موثقاً هذا اللقاء الذي لم يكشف عن مكانه أو تفاصيله. وأرفق الصورة برسالة عبّر فيها عن سعادته برؤية زميلته، قائلاً: "أحلى الصدف شوفتك يا أم فاهد الغالية".

الصورة لاقت تفاعلاً واسعاً من محبي النجمين، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذا اللقاء، فيما استغل عدد من المتابعين المناسبة للمطالبة بتعاون فني يجمعهما في عمل غنائي ، وكتب أحدهم: "عطونا دويتو بينكم"، إلى جانب تعليقات أخرى مثل: "منورين الغاليين فديتكم" و"وأحلى الصدف طلتك".

ويأتي هذا اللقاء في وقت يواصل فيه ماجد المهندس نشاطه الفني، إذ طرح مؤخراً أغنيته الوطنية الجديدة "تطول الشمس"، بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر/أيلول 2026.

وحمل العمل توقيع الشاعر الأمير سعود بن عبدالله، فيما وضع ألحانه الملحن سهم، وتولى بشار مهمة التوزيع الموسيقي.

أما أحلام، فكانت قد أحيت في بداية أغسطس/آب الماضي حفلاً غنائياً في جدة، وسط حضور جماهيري كامل العدد، قدمت خلاله مجموعة من أبرز أعمالها التي رافقت مسيرتها الفنية الممتدة لنحو ثلاثة عقود.

وشاركت أحلام في الحفل برفقة المايسترو وليد فايد والفرقة الموسيقية، وقدمت أغنياتها بتوزيعات موسيقية اعتمدت على أوركسترا كبيرة، وسط أجواء تفاعلية على مسرح عبادي الجوهر أرينا.

وبينما اكتفى النجمان بتوثيق هذه الصدفة بصورة، يبقى طلب الجمهور لديو يجمع ماجد المهندس وأحلام حاضراً بقوة، في انتظار ما إذا كانت هذه الأمنية ستتحول يوماً إلى تعاون فني حقيقي.