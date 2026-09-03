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بعد الجدل في الجنازة.. منع التصوير في عزاء ابنة نجلاء فتحي
بعد الجدل في الجنازة.. منع التصوير في عزاء ابنة نجلاء فتحي
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بعد الجدل في الجنازة.. منع التصوير في عزاء ابنة نجلاء فتحي

فن و منوعات

2026-09-03 | 04:22
بعد الجدل في الجنازة.. منع التصوير في عزاء ابنة نجلاء فتحي
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بعد الجدل في الجنازة.. منع التصوير في عزاء ابنة نجلاء فتحي

تستقبل أسرة ياسمين سيف أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة المصرية نجلاء فتحي والفنان سيف أبو النجا، المعزين اليوم الخميس 3 سبتمبر، في مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هليوبوليس في منطقة مصر الجديدة، بعد رحيلها المفاجئ إثر أزمة قلبية.

وأعلن شقيقها عمر أبو النجا موعد العزاء عبر حسابه على منصة "إكس"، فيما طالبت نقابة الصحفيين المصريين، بناءً على رغبة الأسرة، بمنع التصوير خلال مراسم العزاء احترامًا لخصوصية العائلة، وفي مقدمتها والدتها نجلاء فتحي.

وكانت جنازة ياسمين قد أثارت تفاعلاً واسعًا بعد تداول مشاهد لتجمع المصورين حول نجلاء فتحي خلال لحظات وداع ابنتها، الأمر الذي دفع الفنانة إلهام شاهين إلى التدخل والمطالبة بعدم تصوير الفنانة حفاظًا على خصوصيتها في هذه اللحظة الصعبة.

كما أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن استيائها من تصوير مراسم الجنازة، معتبرة أن لحظات الحزن والفقدان يجب أن تُعامل باحترام بعيدًا عن السعي وراء المشاهدات أو السبق الإعلامي.

ورحلت ياسمين سيف أبو النجا مساء الأحد 30 أغسطس، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، وفق ما أعلن والدها الفنان سيف أبو النجا في نعي مؤثر عبر حسابه على "فيسبوك".

وكانت ياسمين قد اختارت الابتعاد عن الوسط الفني رغم نشأتها في عائلة فنية، وهي ابنة نجلاء فتحي الوحيدة من زواجها بالفنان سيف أبو النجا، وكانت متزوجة سابقًا من المخرج خضر محمد خضر ولديها ابنة.

 

 

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