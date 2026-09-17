تابعوا حفل "عودة الأصالة" الليلة الساعة 20:00 مباشرةً على الجديد

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
خيّم الحزن على الساحة الفنية العالمية بعد الإعلان عن وفاة المغني الهولندي بن ساندرز، أول فائز بلقب برنامج "The Voice of Holland"، عن عمر ناهز 43 عاماً، في حادثة مفاجئة أثارت حالة من الصدمة بين محبيه وزملائه.
بعد فترة طويلة من الشائعات والتكهنات حول طبيعة العلاقة التي تجمعها بالفنان المصري أحمد العوضي، حسمت الفنانة يارا السكري الجدل للمرة الأولى، مؤكدة وجود علاقة عاطفية بينهما خلال مشاركتهما في فعاليات قمة الإعلام العربي 2026.
أثار الفنان السوري لجين إسماعيل تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشر مقطعاً مصوّراً ظهر فيه متأثراً، وطالب خلاله بالكشف عن مصير شقيقه إنال إسماعيل، الذي فُقد الاتصال به منذ 19 حزيران 2025.