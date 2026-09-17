تابعوا حفل "عودة الأصالة" الليلة الساعة 20:00 مباشرةً على الجديد

خيّم الحزن على الساحة الفنية العالمية بعد الإعلان عن وفاة المغني الهولندي بن ساندرز، أول فائز بلقب برنامج "The Voice of Holland"، عن عمر ناهز 43 عاماً، في حادثة مفاجئة أثارت حالة من الصدمة بين محبيه وزملائه.