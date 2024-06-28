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بينها اثنتان عربيتان.. هذه أفضل خطوط الطيران في العالم
بينها اثنتان عربيتان.. هذه أفضل خطوط الطيران في العالم
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بينها اثنتان عربيتان.. هذه أفضل خطوط الطيران في العالم

منوعات

2024-06-28 | 15:31
بينها اثنتان عربيتان.. هذه أفضل خطوط الطيران في العالم
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Aljadeed
بينها اثنتان عربيتان.. هذه أفضل خطوط الطيران في العالم

لم تعد خطوط الطيران السنغافورية، شركة الطيران الأفضل في العالم، بعد أن تراجعت للمركز الثاني بفضل احتلال الخطوط الجوية القطرية المرتبة الأولى، وفقا لشركة "سكاي تراكس" المتخصصة بتصنيف المطارات وشركات النقل الجوي.

وقالت الخطوط الجوية القطرية إن هذه المرة الثامنة التي تتصدر فيها التصنيف منذ عام 2011. وقد جاءت الشركة في المركز الثاني في التصنيف العام الماضي.

وأعلنت "سكاي تراكس" أن شركة طيران الإمارات احتلت المركز الثالث، متقدمة مركزا واحدا عن تصنيف العام الماضي.

وهيمنت شركات الطيران الآسيوية على المراكز العشرة الأولى في العالم، حيث احتلت شركة "أيه إن أيه" اليابانية المرتبة الرابعة و"Cathay Pacific" من هونغ كونغ خامسا.

في حين حلت شركة الخطوط الجوية اليابانية سادسا، والخطوط الجوية التركية سابعا، و"إيفا" التايوانية ثامنا، متقدمة على كل من الخطوط الجوية الفرنسية والسويسرية اللتين حلتا تاسعا وعاشرا على التوالي.

وجاءت "دلتا إيرلاينز" وهي شركة الطيران الأميركية الأعلى تصنيفا في المركز الحادي والعشرين، بانخفاض نقطة واحدة عن العام الماضي.

ويستند تصنيف "سكاي تراكس" إلى استطلاع رأي العملاء، الذي قالت إنه تم إنجازه من قبل مسافرين من أكثر من 100 دولة.

كما قدمت "سكاي تراكس" سلسلة من الجوائز الأخرى إلى جانب تصنيف أفضل شركات الطيران، بما في ذلك التصنيفات الإقليمية والجوائز لأنواع مختلفة من الرحلات الجوية.

وتم منح الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، في حين تصدرت الخطوط الجوية السنغافورية صاحبة المركز الثاني قوائم أفضل طاقم ضيافة جوية في العالم، وأفضل درجة أولى، فضلا عن أفضل شركة طيران في آسيا.

وعندما يتعلق الأمر بالسفر بميزانية محدودة، احتلت شركة "إير آسيا" الماليزية المركز الأول في قائمة أفضل شركات الطيران منخفضة التكلفة، وحصلت شركة "سكووت" السنغافورية على لقب أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة للرحلات الطويلة

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