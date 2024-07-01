بالفيديو - صاعقة تحول شجرة ضخمة الى فتات في ثوانٍ

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا مقطع فيديو يوثق لحظة مرعبة لصاعقة برق تضرب شجرة ضخمة وتحولها إلى فتات في ثوان في بلدية أوجي، الواقعة في منطقة نوفال أكيتان غربي البلاد.

وأُظهر الفيديو الذي حقق أكثر من مليون ونصف مشاهدة، قوة صاعقة البرق حيث هشمت الشجرة حتى إنها اختفت وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على المدينة.

الى ذلك أكد عمدة أوجي لوران بالوج في تصريح لقناة "بي إف إم" أن المشاهد المتداولة قوية بالفعل، لكن لحسن الحظ لم تشهد المنطقة خسائر كبيرة باستثناء بعض الأضرار المادية.

والبرق هو ظاهرة طبيعية تظهر في صورة شرارة كهربائية، تنشأ عن تفريغ مفاجئ وعنيف في مناطق الغلاف الجوي المشحونة. وعندما يكون التفريغ الكهربائي شديدا بين السحاب وجسم مشحون على الأرض يسمى البرق والرعد المصاحب له حينها الصاعقة.