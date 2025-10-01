أنثى "فيل" تهاجم قارباً (فيديو)

View this post on Instagram
سقط سائح يبلغ من العمر 31 عاما خلال تسلق جبل ناما على ارتفاع 5588 مترا في مقاطعة سيشوان الصينية، بعدما نزع الحبل الأمني لالتقاط صورة تذكارية وفق ما ذكرته وسائل إعلام صينية.
تعرضت المغنية البريطانية لولا يونج لسقوط مفاجىء، خلال تقديمها أغنية "Conceited"، في حفل أقيم على مسرح "Forest Hills Stadium" في نيويورك.وفقدت يونج وعيها على خشبة المسرح، قبل تدخل الفريق الطبي الذي نقلها إلى الكواليس.
في روسيا.. رجل ينجو من هجوم دب شرس بأعجوبة