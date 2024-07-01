لصوص يلقون بطفل من الطابق الخامس أثناء سرقة منزله!

بدأت نيابة مدينة المعصرة المصرية التحقيق مع 5 متهمين بإلقاء طفل من الطابق الخامس بعد أن استشعر بهم وقاومهم في أثناء دخولهم للسرقة.

كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات،

وفي التفاصيل فقد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، إشارة من مستشفي قصر العيني، تفيد استقبال طفل عمره 14 عاما، مصاب بكسور ونزيف داخلي.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام 5 لصوص، بمحاولة سرقة مسكن والد المجني عليه تصادف وجوده، وحاول مقاومة المتهمين فقاموا بإلقائه من الطابق الخامس.

وبتقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة، تم ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.