بالفيديو - بعد ساعة من فقدانها.. عُثر عليها في بطن ثُعبان!

A Burmese python measuring 19 feet long, confirmed as a new world record by officials at the Conservancy of Southwest Florida, was captured and killed by snake hunters. https://t.co/7HLs4EG6Xs pic.twitter.com/IeHeYwvmMh
— ABC News (@ABC) July 15, 2023
A Burmese python measuring 19 feet long, confirmed as a new world record by officials at the Conservancy of Southwest Florida, was captured and killed by snake hunters. https://t.co/7HLs4EG6Xs pic.twitter.com/IeHeYwvmMh
ماذا لو اختفى القمر؟ كيف ستصبح الحياة على كوكب الأرض؟! معلومات غريبة وصادمة مع سلمان في الفضاءالفيديو الكامل على الرابط:
أثار رئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روته ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي عند مغادرته منصبه الذي أصبح بعهدة ديك شوف.
أجرت مجموعة من الباحثين تجارب استمرت حوالي 5 سنوات، وضعت خلالها الطحالب الصحراوية في ظروف درجة حرارة ناقص 80 درجة مئوية وخلال شهر في ظروف درجة حرارة ناقص 196 درجة مئوية، وفقا لمجلة Innovation، ما ادى الى استنتاج ان تلك الطحالب الصحراوية، يمكنها تحمل مناخ المريخ حيث أن الأنواع الأعلى منها، مثل Syntrichia Caninervis، تستطيع تحمل الجفاف التام والعودة للحياة.