الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تجربة بسيطة مدتها 3 دقائق تحسن النظر كثيراً
تجربة بسيطة مدتها 3 دقائق تحسن النظر كثيراً
A-
A+

تجربة بسيطة مدتها 3 دقائق تحسن النظر كثيراً

منوعات

2024-07-07 | 01:46
تجربة بسيطة مدتها 3 دقائق تحسن النظر كثيراً
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تجربة بسيطة مدتها 3 دقائق تحسن النظر كثيراً

وجدت دراسة أجراها باحثون في كلية لندن الجامعية في بريطانيا، أن عملية بسيطة جدا، يمكن أن تحسن الرؤية المتدهورة كثيرا.

وأظهرت الدراسة أن التعرض لمدة 3 دقائق للضوء الأحمر العميق في الصباح، مرة واحدة في الأسبوع، يمكن أن يحسن الرؤية التي تنخفض بسبب التقدم بالعمر.
وبدأ الباحثون تطبيق دراستهم على الذباب والفئران، قبل أن يبدأ العمل مع المشاركين في الدراسة من البشر، وفقا لدورية "ميديكال نيوز توداي".
وتراوحت أعمار مجموعة الدراسة الصغيرة للإناث والذكور من 34 إلى 70 عاما. وقاس الباحثون التحسينات في رؤية المشاركين من خلال تسجيل تباين الألوان لديهم، أو القدرة على التمييز بين الألوان. وكان لدى جميع المشاركين رؤية تباين ألوان طبيعية في بداية التجربة.
وتعرض بعض الأفراد لثلاث دقائق من الضوء الأحمر العميق في الصباح، والبعض الآخر في فترة ما بعد الظهر. كان الضوء الأحمر تقريبا ضعف سطوع الإضاءة الإجمالية في منطقة الاختبار.
وتم اختبار رؤية تباين الألوان للمشاركين بعد 3 ساعات من التعرض للضوء الأحمر، ومرة أخرى بعد أسبوع واحد.
والنتيجة كانت تحسن رؤية تباين الألوان لدى المشاركين الذين تعرضوا للضوء الأحمر في الصباح بمعدل 17 بالمئة.
وقال المؤلف الرئيسي، البروفيسور غلين جيفري: "الضوء الأحمر سيقوم بالتأثير على البصر، بغض النظر عن نوعية الكائن الحي".
وقال البروفيسور جيفري: "الميتوكوندريا هي مصادر طاقة محفوظة للغاية في الخلايا.. إنها بطاريات الخلايا. ويزيد الضوء الأحمر من شحنة الميتوكوندريا ويسمح لها بزيادة إنتاجها من الطاقة الذي انخفض مع تقدم العمر أو المرض".
ووفقا للبروفيسور جيفري، توفر الميتوكوندريا في العين على وجه الخصوص بعض المزايا البحثية الفريدة: "إن الشيء العظيم في شبكية العين هو أنها تحتوي على ميتوكوندريا أكثر من أي عضو آخر، لأنها تستخدم الكثير من الطاقة. علاوة على ذلك، لديك وصول بصري سهل - يمكنك توجيه الضوء مباشرة إلى الميتوكوندريا الشبكية، وهو ما لا يمكنك فعله للميتوكوندريا في الكبد أو الكلى".

اقرأ ايضا في منوعات

فيديو - على خلفية الأحداث الأخيرة.. سوريون يحتفلون بهزيمة منتخب تركيا
Play Play
06:32
Play

فيديو - على خلفية الأحداث الأخيرة.. سوريون يحتفلون بهزيمة منتخب تركيا

إنتشر فيديو لعدد من السوريين وهم يحتفلون بهزيمة منتخب تركيا أمام نظيره الهولندي ببطولة أمم أوروبا 2024.

06:32

فيديو - على خلفية الأحداث الأخيرة.. سوريون يحتفلون بهزيمة منتخب تركيا

إنتشر فيديو لعدد من السوريين وهم يحتفلون بهزيمة منتخب تركيا أمام نظيره الهولندي ببطولة أمم أوروبا 2024.

إرتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم طقس بداية الأسبوع
Play
02:19

إرتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم طقس بداية الأسبوع


يؤثر طقس حار بشكل معتاد على لبنان مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بالتوازي مع استمرار الرطوبة العالية ساحلًا وفي المحيط . وتكمل الحرارة ارتفاعها وبشكل تدريجي في الايام المقبلة. من جهة اخرى، تتدفق الرطوبة ايضًا في طبقات الجو المنخفضة والمتوسطة، وسيؤدي ذلك الى استمرار تشكل السحب والضباب جبلًا في الايام المقبلة.

02:19

إرتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم طقس بداية الأسبوع


يؤثر طقس حار بشكل معتاد على لبنان مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بالتوازي مع استمرار الرطوبة العالية ساحلًا وفي المحيط . وتكمل الحرارة ارتفاعها وبشكل تدريجي في الايام المقبلة. من جهة اخرى، تتدفق الرطوبة ايضًا في طبقات الجو المنخفضة والمتوسطة، وسيؤدي ذلك الى استمرار تشكل السحب والضباب جبلًا في الايام المقبلة.

كلب يفتح الغاز ويتسبب في إحتراق المنزل.. فيديو للحظة الصعبة
Play
15:42

كلب يفتح الغاز ويتسبب في إحتراق المنزل.. فيديو للحظة الصعبة

تسبب كلب في إشعال النيران في مطبخ أحد المنازل بمدينة كولورادو سبرينغز الأميركية، وذلك أثناء نوم أصحابه.

15:42

كلب يفتح الغاز ويتسبب في إحتراق المنزل.. فيديو للحظة الصعبة

تسبب كلب في إشعال النيران في مطبخ أحد المنازل بمدينة كولورادو سبرينغز الأميركية، وذلك أثناء نوم أصحابه.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024