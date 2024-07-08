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تأخرت رحلتها الجوية فربحت 5 ملايين دولار!
تأخرت رحلتها الجوية فربحت 5 ملايين دولار!
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تأخرت رحلتها الجوية فربحت 5 ملايين دولار!

منوعات

2024-07-08 | 02:42
تأخرت رحلتها الجوية فربحت 5 ملايين دولار!
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Aljadeed
تأخرت رحلتها الجوية فربحت 5 ملايين دولار!

خدشت التذكرة في ساحة انتظار السيارات بمحطة الوقود ونظرت إليها غير مصدقة

قالت امرأة من ولاية بنسلفانيا، والتي أكملت مؤخراً علاجها من سرطان الثدي، إنها لم تصدق عينيها بعد أن خدشت تذكرة يانصيب فائزة بقيمة 5 ملايين دولار.

وأخبرت دونا أوزبورن البالغة من العمر 75 عاماً، مسؤولي يانصيب بنسلفانيا أنها كانت في المطار مع ابنتها لزيارة عائلتها في فلوريدا عندما تأخرت رحلتهم، وفقاً لبيان صحافي صادر عن يانصيب بنسلفانيا.

وقالت أوزبورن: "لقد تأخرت الرحلة عدة مرات، فقررت العودة إلى المنزل، بينما قررت ابنتي انتظار الطائرة وسافرت إلى فلوريدا بمفردها".

وتابعت اوزبورن: "لو لم أغادر المطار، لما اشتريت تلك التذكرة أبداً"، فلقد اختارت التذكرة الفائزة، والتي كانت جزءاً من لعبة سحب يانصيب بنسلفانيا تسمى "MONOPOLY Own It All"، في محطة وقود Speedway في مقاطعة لانكستر، بنسلفانيا، وفقاً لما نقلته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية Business".

وخدشت التذكرة في ساحة انتظار السيارات بمحطة الوقود ونظرت إليها غير مصدقة.

وقالت: "لقد عدت إلى المتجر وقلت: هل يمكنك التحقق من ذلك من فضلك؟": "هل هذا صحيح".

وجاء في البيان أن أوزبورن اتصلت بابنتها في فلوريدا على الفور لمشاركة الأخبار الجيدة.

وقال أوزبورن: "إنها لم تصدقني".

ووصفت فوزها بأنه حلو ومر بعد أن أكملت مؤخرا العلاج الإشعاعي لسرطان الثدي، وفقا لليانصيب بنسلفانيا.

وأخبرت أوزبورن مسؤولي اليانصيب أنها لعبت اليانصيب لفترة طويلة وأن الجائزة جاءت في الوقت المناسب لعيد ميلادها.

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