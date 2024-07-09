تشيلي.. "النينيو" تجعل صحراء جافة تزهر وروداً

وتُوصف صحراء أتاكاما بأنها "الصحراء المزهرة" مع تفتح بذور وبصيلات مقاومة للطقس السيء وتحوّلها إلى زهور كل بضعة أعوام خلال فصل الربيع.لكن أمطارا غزيرة في الآونة الأخيرة، سببها ظاهرة في الطقس معروفة باسم (النينيو)، جعلت الصحراء تزهر مبكرا.وقال سيسار بيسارو رئيس قسم المحافظة على التنوع البيولوجي في المؤسسة الوطنية للغابات إن الإزهار الشتوي ليس كافيا بعد لتُعد الصحراء رسميا أنها "صحراء مزهرة".وأضاف بيسارو أن من المتوقع هطول مزيد من الأمطار على مدى الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى تفتح زهور في منطقة أوسع.جدير بالذكر أن الإزهار المبكر حدث في أتاكاما آخر مرة في عام 2015.