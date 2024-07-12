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تركيا تسعى لجمع 4 ملايين كلب من الشوارع.. لماذا؟
تركيا تسعى لجمع 4 ملايين كلب من الشوارع.. لماذا؟
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تركيا تسعى لجمع 4 ملايين كلب من الشوارع.. لماذا؟

منوعات

2024-07-12 | 15:45
تركيا تسعى لجمع 4 ملايين كلب من الشوارع.. لماذا؟
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Aljadeed
تركيا تسعى لجمع 4 ملايين كلب من الشوارع.. لماذا؟

يقترح حزب العدالة والتنمية في تركيا إخلاء شوارع البلاد من الكلاب الضالة، وذلك وسط قلق بين المدافيعن عن حقوق الحيوانات.

وقدم الحزب الحاكم مشروع قانون إلى البرلمان اليوم الجمعة، يهدف إلى جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع.
وقد أثارت هذه الخطة قلق محبي الحيوانات الذين يقولون إن حملة للتعقيم الجماعي ستكون حلا أفضل من حبس الكلاب في أماكن إيواء.
وبموجب مشروع القانون المقترح من حزب العدالة والتنمية، ستكلف البلديات بجمع الكلاب الضالة من الشوارع ونقلها إلى أماكن إيواء وعرضها على من يريد اقتناءها، بينما ستقتل الكلاب الشرسة أو تلك التي تعاني من أمراض لا علاج لها.
وقال عبد الله جولر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية للصحفيين إن "الشوارع ليست مكانا تعيش فيه الكلاب. لكن من حقها العيش في أماكن إيواء مناسبة أكثر".
وجاء في نسخة سابقة من مشروع القانون، والتي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام التركية قبل أشهر، إنه يمكن قتل كل كلاب الشوارع في غضون شهر، لكن تم إلغاء هذا البند بعد غضب شعبي.
ووفقا لمشروع القانون، يقدر عدد كلاب الشوارع في تركيا بـ4 ملايين كلب، وقد عقمت البلديات 2.5 مليون كلب خلال العشرين عاماً الماضية.
ويلزم التشريع الحالي البلديات بتعقيم وتطعيم جميع كلاب الشوارع ثم تركها حيث تم العثور عليها.
ووفقا لمشروع القانون، يوجد حاليا 322 ملجأ للحيوانات قادرة على استضافة ما مجموعه 105 آلاف كلب.

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