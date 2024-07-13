بصور وعلامات وردية.. راصد الزلازل الهولندي يطلق تحذيراً جديداً!

أطلق راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس خلال الساعات الماضية تحذيراً جديداً من إمكانية تعرض بعض مناطق بالكرة الأرضية لزلزال عنيف خلال الأيام القادمة، وحدد بعض المناطق بعلامات وردية.

وفي السياق غرد هوغربيتس على حسابه في "إكس" بالقول: "كونوا على أهبة الاستعداد، تحسبا.."، معيداً نشر تفاصيل من تغريدة أخرى تتحدث عن اصطفاف مرتقب بين القمر والزهرة والمريخ ونبتون، مما قد ينتنج عنه نشاط زلزالي من العيار الثقيل.

وجاء في التغريدة: "يمكن أن يؤدي التقارب بين الكواكب والقمر الذي يشمل القمر والزهرة والمريخ ونبتون إلى نشاط زلزالي أكبر. هناك احتمال بنسبة 50-60% لحدوث زلزال بقوة 7 إلى 8 درجات في الأيام القليلة المقبلة".

وكان غرد بصور للكرة الأرضية وعليها علامات وردية، مشيراً بالقول إن "المناطق المحددة تقريبية".

Be on watch, just in case. https://t.co/EwouevnSOb — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) July 12, 2024

ويرأس الباحث الهولندي هوغربيتس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي" SSGEOS - Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.

وقد بدأ اسمه يلمع مع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في شباط 2023، وأدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص. وقد صعد نجمه حين قال إنه تنبأ بذلك الزلزال "قبل وقوعه بثلاثة أيام".

واثارت توقعات وتحذيرات هوغربيتس كثيرا من الجدل حول العالم، حيث ربط توقعاته باقترانات الكواكب في الفضاء واصطفافها وتكوينها "هندسة حرجة" تؤثر على الأرض وتتسبب بالزلازل، بحسب نظرية هوغربيتس التي يدافع عنها بكل قوة، فيما يرفضها العلماء.

يشار إلى أن كافة العلماء يرفضون نظريات الباحث الهولندي المثير للجدل، معتبرين أنها غير علمية، جازمين بأن لا علاقة بين الكواكب وحركة ونشاط الزلازل على الأرض، وأنه حتى الآن يعتبر هذا الأمر من المستحيلات.