بالفيديو - حريق كبير في مركز تجاري يتسبب بوقوع 16 قتيلاً!

A fire broke out in a department store at about 6 pm on Wednesday in Zigong, SW.China's Sichuan Province. As of 8:20 pm, 30 trapped people had been rescued by firefighters. The latest reports said 6 people were killed due to the fire. pic.twitter.com/vxv8oM8J7O — Global Times (@globaltimesnews) July 17, 2024

واندلع الحريق في أول المساء في مدينة تسيغونغ في مقاطعة سيتشوان الواقعة على بعد 1600 كيلومتر من العاصمة بكين.



وقالت خدمات الطوارئ في تسيغونغ في بيان إن "عمال الإطفاء يبذلون قصارى جهدهم للسيطرة على الوضع".



ودعت خدمات الطوارئ السكان إلى "عدم تصديق الشائعات أو تضخيمها".



وقال التلفزيون الرسمي "سي سي تي" إن "فرق الإغاثة تواصل عمليات البحث والإنقاذ".



وأكدت القناة أن خدمات الطوارئ تمكنت من إنقاذ نحو ثلاثين شخصا، فيما "حوصر" آخرون.



وأفاد التلفزيون الرسمي بأن مركز التسوق يقع في أسفل مبنى مكون من 14 طابقا، مضيفا أن النيران امتدت إلى الطبقة الأرضية وكذلك إلى الطبقات الرابعة والخامسة والسادسة.