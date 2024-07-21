"جثة في النهر".. هكذا عُثر على رياضي!

وكان الاتحاد المصري للتجديف قد أعلن غرق اللاعب البالغ من العمر 17 عاما بعد سقوطه من القارب أثناء التدريب بالنادي في نهر النيل.وذكر الاتحاد في بيان له أنه تم إبلاغه صباح السبت من جانب سامح عبد العزيز نائب المدير التنفيذي لنادي الكهرباء الرياضي عن وقوع حادث انقلاب قارب كانوي باللاعب محمد عمرو مصطفى مواليد 2007 أثناء التدريب بمقر النادي بشارع أبو الفدا بحي الزمالك مما ترتب عليه فقدانه في المياه، مضيفا أنه تم العثور على القارب والمجداف ولم يتم العثور على جثمان اللاعب.وقال الاتحاد إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والبحث عن اللاعب من قبل السلطات المختصة، مشيرا إلى أنه يقوم بشكل دوري بالتعميم على جميع الهيئات التابعة له بالالتزام بكافة الأكواد الخاصة بالإجراءات الطبية والأمن والسلامة الخاصة بالتدريبات والمنافسات وسلامة اللاعبين على أن يتم تطبيق تلك الأكواد بشكل مشدد تحت إشراف الهيئة وعلى مسؤوليتها.من جانبه نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعب ووجه الاتحاد المصري للكانوي والكياك بمراجعة كافة الإجراءات المتخذة منذ غرق اللاعب أمس أثناء التدريبات.