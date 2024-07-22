روبوتات شبيهة بالبشر.. وماسك يحدد موعد استخدامها

عاجل
هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون أمنيون كبار أكدوا أن بإمكان الجيش الانسحاب كليا من غزة 6 أسابيع إذا أبرمت صفقة
هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون أمنيون كبار أكدوا أن بإمكان الجيش الانسحاب كليا من غزة 6 أسابيع إذا أبرمت صفقة
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي: لسوء الحظ هناك عرقلة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي: لسوء الحظ هناك عرقلة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
حماس: على المجتمع الدولي حماية الأونروا من محاولات الاحتلال لتصفيتها وهي الشاهد الأممي الحي على قضية شعبنا
حماس: على المجتمع الدولي حماية الأونروا من محاولات الاحتلال لتصفيتها وهي الشاهد الأممي الحي على قضية شعبنا
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
29 o
AlJadeedTv
البقاع
30 o
AlJadeedTv
الجنوب
31 o
AlJadeedTv
الشمال
32 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
29 o
AlJadeedTv
كسروان
31 o
AlJadeedTv
متن
31 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
روبوتات شبيهة بالبشر.. وماسك يحدد موعد استخدامها
روبوتات شبيهة بالبشر.. وماسك يحدد موعد استخدامها
A-
A+

روبوتات شبيهة بالبشر.. وماسك يحدد موعد استخدامها

منوعات

2024-07-22 | 09:32
روبوتات شبيهة بالبشر.. وماسك يحدد موعد استخدامها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
روبوتات شبيهة بالبشر.. وماسك يحدد موعد استخدامها

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، الإثنين، إن الشركة ستبدأ "إنتاجا منخفضا" لروبوتات شبيهة بالبشر لتستخدمها داخليا في العام المقبل، وذلك بعد أشهر من إعلانه طرحها بحلول نهاية 2024

 

وذكر ماسك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تأمل" رفع إنتاج الروبوتات لصالح شركات أخرى في 2026.

وكان ماسك قد قال في أبريل إن روبوت تسلا، ويُدعى أوبتيموس، سيكون قادرا على أداء مهام في المصانع بحلول نهاية هذا العام وإنه قد يكون جاهزا للبيع في نهاية 2025.

وتطور شركتا هوندا اليابانية وبوسطن ديناميكس التابعة لشركة (هيونداي موتور) روبوتات شبيهة بالبشر منذ عدة سنوات.

وتراهن شركات على سد الروبوتات عجزا محتملا في العمالة وأداء مهام متكررة قد تكون خطرة أو مملة مثل الخدمات اللوجستية وخدمات التخزين والتصنيع.

ولدى ماسك تاريخ من الفشل في الوفاء بوعود جريئة مقطوعة لبورصة وول ستريت.

وصعدت أسهم تسلا نحو واحد بالمئة في معاملات ما قبل فتح سوق الأسهم الإثنين.

اقرأ ايضا في منوعات

بالصورة - نجل ترامب يسخر من زيلينسكي بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي!
Play
07:05

بالصورة - نجل ترامب يسخر من زيلينسكي بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي!

سخر نجل الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، دونالد جونيور، من فلاديمير زيلينسكي، بصورة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، من الانتخابات الرئاسية.

07:05

بالصورة - نجل ترامب يسخر من زيلينسكي بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي!

سخر نجل الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، دونالد جونيور، من فلاديمير زيلينسكي، بصورة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، من الانتخابات الرئاسية.

فيديو - فتاة تلهو فوق ركام منزلها المدمر شمالي القطاع
Play
03:23

فيديو - فتاة تلهو فوق ركام منزلها المدمر شمالي القطاع

أظهر مقطع مصور متداول فتاة تلهو فوق ركام منزلها المدمر في شمال غزة مجسدةً عبارة: "من وسط الدمار ينبض الأمل".

03:23

فيديو - فتاة تلهو فوق ركام منزلها المدمر شمالي القطاع

أظهر مقطع مصور متداول فتاة تلهو فوق ركام منزلها المدمر في شمال غزة مجسدةً عبارة: "من وسط الدمار ينبض الأمل".

ماذا يخبئ لنا الطقس في الأيام المقبلة؟
Play
02:01

ماذا يخبئ لنا الطقس في الأيام المقبلة؟

يؤثر على لبنان طقس صيفي رطب وحار بشكل معتاد اليوم وفي الأيام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط، فيما تنشط الرياح شمالا ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب على الجبال القريبة من السواحل.

02:01

ماذا يخبئ لنا الطقس في الأيام المقبلة؟

يؤثر على لبنان طقس صيفي رطب وحار بشكل معتاد اليوم وفي الأيام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط، فيما تنشط الرياح شمالا ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب على الجبال القريبة من السواحل.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024