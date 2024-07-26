نتنياهو يهدي ترامب قبعة أثارت جدلا داخل "إسرائيل".. إليكم الصورة والسبب!

وأهدى نتنياهو ترامب قبعة عليها عبارة "النصر الكامل"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد حركة حماس الفلسطينية في غزة.

ونشر نتنياهو عبر منصة "إكس" صورة لنفسه وهو يقدم القبعة لترامب، والمكتوب عليها عبارة "شبات شالوم"، مع رموز تعبيرية للعلمين الأمريكي والإسرائيلي.