نتنياهو يهدي ترامب قبعة أثارت جدلا داخل "إسرائيل".. إليكم الصورة والسبب!
استقبل الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي، دونالد ترامب، رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقر إقامته في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وأهدى نتنياهو ترامب قبعة عليها عبارة "النصر الكامل"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد حركة حماس الفلسطينية في غزة.
ونشر نتنياهو عبر منصة "إكس" صورة لنفسه وهو يقدم القبعة لترامب، والمكتوب عليها عبارة "شبات شالوم"، مع رموز تعبيرية للعلمين الأمريكي والإسرائيلي.
وتسببت القبعة في ضجة عبر الإنترنت، وأفادت تقارير "إسرائيلية" أن الصورة تم حذفها من القنوات الرسمية، بعد تأكيدات بأن القبعة مرتبطة بحملة تسويقية يديرها مذيع تلفزيوني في القناة 14 الإسرائيلية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".