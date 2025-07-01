فرحة نادي الهلال السعودي بالفوز التاريخي على مانشستر سيتي (فيديو)

افتتح التسجيل مبكرًا عبر البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة (9)، ورد بهدفين مع انطلاقة الشوط الثاني عبر البرازيلي (ق46)، ومواطنه مالكوم (ق 52)، لكن سرعان ما أدرك إيرلينج هالاند التعادل للسيتي (ق 55).

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل (2-2)، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة (94)، منح السنغالي كاليدو كوليبالي الهلال التقدم برأسية رائعة من تمريرة البرتغالي روبن نيفيز. لكن فيل أعاد التعادل للسيتي في الدقيقة 104 بعد هفوة دفاعية. وفي الشوط الإضافي الثاني، خطف ليوناردو هدف الفوز للهلال في الدقيقة 112، بعد تصدي الحارس إيدرسون لتسديدة من ميلينكوفيتش-سافيتش. ).

بدأ سيتي المباراة بضغط هجومي قوي، حيث هدد مرمى الهلال مبكرًا برأسية من روبن دياز في الدقيقة (6)، تصدى لها الحارس .

ورد الهلال بتسديدة من الدوسري في الدقيقة (8)، لكنها كانت سهلة لحارس السيتي.

وواصل السيتي هيمنته، حيث أضاع سافينيو وجيرمي دوكو فرصًا خطيرة في الدقيقتين (22، 24)، قبل أن يتألق بونو بتصديات رائعة أمام سافينيو (ق 25)، وجوندوجان (ق 29)، وهالاند (ق 29).

في الشوط الأول، واصل بونو تألقه بإبعاد تسديدات من دوكو (ق 37) وسيلفا (ق 44)، بينما أضاع مالكوم فرصة للهلال في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، قلب الهلال الطاولة بسرعة بفضل هدفي ليوناردو ومالكوم، لكن السيتي عاد بالتعادل عبر هالاند.

وظل بونو نجم المباراة بتصدياته أمام دوكو (ق 60)، أكانجي (ق 84)، ودياز (ق 86)، قبل أن ينقذ علي لاجامي كرة هالاند من على خط المرمى في الدقيقة 84.

وفي الأشواط الإضافية، برز الهلال بقوة بفضل هدف كوليبالي، وتحمل ضغط السيتي حتى حسم ليوناردو المباراة بهدف الفوز.