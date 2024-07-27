الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أمل جديد.. بكتيريا شائعة في جسم الإنسان &quot;تذيب&quot; خلايا سرطانية
أمل جديد.. بكتيريا شائعة في جسم الإنسان "تذيب" خلايا سرطانية
A-
A+

أمل جديد.. بكتيريا شائعة في جسم الإنسان "تذيب" خلايا سرطانية

منوعات

2024-07-27 | 10:01
أمل جديد.. بكتيريا شائعة في جسم الإنسان "تذيب" خلايا سرطانية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أمل جديد.. بكتيريا شائعة في جسم الإنسان "تذيب" خلايا سرطانية

إكتشف باحثون أن نوعا شائعا من البكتيريا يمكن أن "تذيب" بعض أنواع الخلايا السرطانية، في نتائج مفاجئة يمكن أن تساعد مرضى الأورام.

وحسب موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فقد كشفت الدراسات المعملية أن "البكتيريا المغزلية التي توجد بشكل شائع في الفم، أدت إلى انخفاض بنسبة 70 إلى 99 بالمئة في كم الخلايا السرطانية القابلة للحياة، عند تركهما معا في أطباق بتري لبضعة أيام".
وأطباق بتري أطباق يستخدمها علماء الأحياء لإنماء أو زراعة الخلايا، وسميت على اسم مخترعها عالم البكتيريا الألماني يوليوس بتري.
وذكرت مجلة "كانسر كوميونيكيشنز" العلمية، أن الخبراء يدرسون الآن "الآليات البيولوجية الدقيقة وراء هذه النتائج".
كما حلل الباحثون حالة 155 مريضا مصابا بأورام في الرأس والرقبة، ووجدوا انخفاضا بنسبة 65 بالمئة في خطر الوفاة عند اكتشاف البكتيريا المغزلية.
وذكر العلماء أن "فوجئوا بشدة" بالنتائج المتعلقة بالفائدة "الواضحة" للبكتيريا المغزلية.
وأجرى الدراسة خبراء في جامعات غاي، وسانت توماس، وكينغز كوليدج في لندن، بالشراكة مع باحثين دوليين.
ومن المأمول أن تساعد هذه البكتيريا في صياغة علاجات جديدة للمرضى الذين يعانون من سرطانات في الرأس والرقبة، بما في ذلك الفم والأنف والجيوب الأنفية والحنجرة.
وقال كبير مؤلفي الدراسة ميغيل ريس فيريرا: "في جوهر الأمر، وجدنا أنه عندما تجد هذه البكتيريا داخل سرطانات في الرأس والرقبة، فإن لها نتائج أفضل بكثير".
وأضاف: "الشيء الآخر الذي وجدناه هو أن هذه البكتيريا قادرة على قتل السرطان".
وتابع فيريرا: "يكشف هذا البحث أن هذه البكتيريا تلعب دورا أكثر تعقيدا مما كان معروفا سابقا في علاقتها بالسرطان، حيث تقوم بشكل أساسي بإذابة خلايا سرطانات الرأس والرقبة".


اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو - خدش للحياء وفرض ايديولوجيات.. استنكار واسع لحفل أولمبياد باريس
Play
05:21

بالفيديو - خدش للحياء وفرض ايديولوجيات.. استنكار واسع لحفل أولمبياد باريس

اثار حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 ضجة عالمية وموجة استنكارات عقب الاستعانة بـ "متحولين جنسياً" وتقديم استعراضات خادشة للحياء أحياناً.

05:21

بالفيديو - خدش للحياء وفرض ايديولوجيات.. استنكار واسع لحفل أولمبياد باريس

اثار حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 ضجة عالمية وموجة استنكارات عقب الاستعانة بـ "متحولين جنسياً" وتقديم استعراضات خادشة للحياء أحياناً.

بالفيديو - سيلين ديون تتحدى مرضها وتبهر الحضور في افتتاح أولمبياد باريس
Play
03:06

بالفيديو - سيلين ديون تتحدى مرضها وتبهر الحضور في افتتاح أولمبياد باريس

أطلَّت النجمة العالمية المغنية الكندية سيلين ديون خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس، وهي الغائبة عن الحفلات منذ 2020.

03:06

بالفيديو - سيلين ديون تتحدى مرضها وتبهر الحضور في افتتاح أولمبياد باريس

أطلَّت النجمة العالمية المغنية الكندية سيلين ديون خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس، وهي الغائبة عن الحفلات منذ 2020.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024