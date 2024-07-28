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حريق كاليفورنيا على وشك أن يصبح &quot;الأضخم&quot; في تاريخ الولاية
حريق كاليفورنيا على وشك أن يصبح "الأضخم" في تاريخ الولاية
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حريق كاليفورنيا على وشك أن يصبح "الأضخم" في تاريخ الولاية

منوعات

2024-07-28 | 01:40
حريق كاليفورنيا على وشك أن يصبح "الأضخم" في تاريخ الولاية
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Aljadeed
حريق كاليفورنيا على وشك أن يصبح "الأضخم" في تاريخ الولاية

أعلنت السلطات الأميركية أنّ "الحريق المستعر شمالي كاليفورنيا منذ ثلاثة أيام أصبح أحد أكبر الحرائق المسجّلة على الإطلاق في تاريخ هذه الولاية الواقعة غربي الولايات المتحدة".

وقالت وكالة "كال فاير" التابعة للولاية إنّ حريق "بارك فاير" - أشد حرائق الغابات التي تضرب كاليفورنيا هذا الصيف - التهم ما يقرب من 142 ألف هكتار بحلول وقت متأخر من صباح السبت، ليصبح بذلك سابع أكبر حريق في تاريخ هذه الولاية. 

والحريق الذي أجبر أكثر من 4000 شخص على إخلاء منازلهم اندلع في منطقة ريفية وجبلية بالقرب من بلدة تشيكو الصغيرة، على بُعد حوالي 145 كيلومتراُ شمال سكرامنتو، عاصمة الولاية.

وأضافت الوكالة أنّ "الظروف القاسية لهذا الحريق لا تزال تمثّل تحدّياً لعناصر الإطفاء، في الوقت الحالي، لم تتمّ السيطرة عليه سوى بنسبة 0% فقط"، على الرغم من جهود حوالي 2500 شخص وأكثر من عشر مروحيات وعدد من الطائرات".

ويتمدّد الحريق بسرعة رجل يمشي، في منطقة ريفية تقع على بعد ثلاث ساعات بالسيارة شمال شرق سان فرانسيسكو. 

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